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    Сарри: «Что Катар может дать футболу, кроме денег «Манчестер Сити» и «ПСЖ»?»

    Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри раскритиковал проведение чемпионата мира посреди сезона.

    «Это оскорбление футбола. Я могу изменить свое мнение, если кто-то объяснит, что Катар может дать футболу, кроме денег «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

    Впрочем, сейчас эта пауза даже удобна, учитывая травмы наших футболистов», – сказал Сарри.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6953

      Из Твери Леха 4 минуты назад

      В чем предъява? Что именно должна давать страна? И кому? Видимо ему должна.

      0
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      Рейтинг: +42

      Pawel12 28 минут назад

      Если не попробовать, то не узнаем

      0
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      Рейтинг: +2848

      Play 40 минут назад

      Да, понятное дело, что Катар очень странное место для проведения чемпионата мира. Но они могут дать как минимум высококлассную организацию, как раз таки за счёт этих денег. Помните какую нищету прятали за красочной обёрткой чемпионата мира в Бразилии в 2014? А бешеные распилы бюджета на организации ЧМ в России в 2018. Это лучше что ли?

      1
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      Рейтинг: +8189

      vladik12 1 час назад

      Действительно. Дебильнее места для ЧМ придумать сложно.

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