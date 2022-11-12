Сарри: «Что Катар может дать футболу, кроме денег «Манчестер Сити» и «ПСЖ»?»

В чем предъява? Что именно должна давать страна? И кому? Видимо ему должна.
Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри раскритиковал проведение чемпионата мира посреди сезона.
«Это оскорбление футбола. Я могу изменить свое мнение, если кто-то объяснит, что Катар может дать футболу, кроме денег «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
Впрочем, сейчас эта пауза даже удобна, учитывая травмы наших футболистов», – сказал Сарри.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
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