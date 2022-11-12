«Урал» – «Факел»: стартовые составы на матч РПЛ

Для локомотива любой счет между прямыми конкурентами внизу таблицы не в радость. Кто то или оба ещё поднимутся. Урал мне по симпатичней , нравится что ожил. Пусть эта серия продолжится. Что ли
«Урал» и «Факел» объявили составы на игру 17-го тура чемпионата России.
«Урал»: Помазун, Бевеев, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Газинский, Егорычев, Сиссе, Бикфалви, Каштанов, Ранджелович.
«Факел»: Городовой, Брызгалов, Божин, Черов, Магаль, Морозов, Акбашев, Черняков, Мендель, Аппаев, Максимов.
- Матч пройдет на «Екатеринбург Арене».
- Начало – в 12:00 мск.
- «Урал» занимает 12-е место в таблице РПЛ, «Факел» – 13-е.
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