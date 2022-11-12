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    «Урал» – «Факел»: стартовые составы на матч РПЛ

    «Урал» и «Факел» объявили составы на игру 17-го тура чемпионата России.

    «Урал»: Помазун, Бевеев, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Газинский, Егорычев, Сиссе, Бикфалви, Каштанов, Ранджелович.

    «Факел»: Городовой, Брызгалов, Божин, Черов, Магаль, Морозов, Акбашев, Черняков, Мендель, Аппаев, Максимов.

    • Матч пройдет на «Екатеринбург Арене».
    • Начало – в 12:00 мск.
    • «Урал» занимает 12-е место в таблице РПЛ, «Факел» – 13-е.

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    Источник: сайт РПЛ

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    Сегодня, 10:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6048

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Для локомотива любой счет между прямыми конкурентами внизу таблицы не в радость. Кто то или оба ещё поднимутся. Урал мне по симпатичней , нравится что ожил. Пусть эта серия продолжится. Что ли

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