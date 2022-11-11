РПЛ. «Пари НН» победил «Ахмат» (3:2)

Просто «Пари НН» больше хотел победить. Ахмат, после победы над Зенитом, расслабился........
«Пари НН» в 17-м туре чемпионата России оказался сильнее «Ахмата». В двух голах поучаствовал форвард Тимур Сулейманов.
У грозненцев единственный мяч забил Владимир Ильин.
«Ахмат» остался в таблице пятым. «Пари НН» идет 11-м.
Россия. РПЛ. 17-й тур
Пари НН (Нижний Новгород) – Ахмат (Грозный) – 3:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Михайлов, 20; 2:0 – Сулейманов, 52; 3:0 – Рыбчинский, 70; 3:1 – Ильин, 73; 3:2 – Тимофеев, 86.
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