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    РПЛ. «Пари НН» победил «Ахмат» (3:2)

    «Пари НН» в 17-м туре чемпионата России оказался сильнее «Ахмата». В двух голах поучаствовал форвард Тимур Сулейманов.

    У грозненцев единственный мяч забил Владимир Ильин.

    «Ахмат» остался в таблице пятым. «Пари НН» идет 11-м.

    Россия. РПЛ. 17-й тур

    Пари НН (Нижний Новгород) – Ахмат (Грозный) – 3:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Михайлов, 20; 2:0 – Сулейманов, 52; 3:0 – Рыбчинский, 70; 3:1 – Ильин, 73; 3:2 – Тимофеев, 86.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17180

      ilichkadr 1 минуту назад

      Просто «Пари НН» больше хотел победить. Ахмат, после победы над Зенитом, расслабился........

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      Рейтинг: +20205

      derrik2000 8 минут назад

      3-3 было бы более справедливо.
      Во второй половине 2-го тайма сложилось ощущение, что нижегородцы уже ФСЁ, наигрались.
      У Ахмата были НАИГОЛЕВЕЙШИЕ моменты, кроме 2-х забитых голов, чтобы не только сравнять счёт, но ещё и выиграть.
      Не повезло сегодня грозненцам в концовках этих моментов...
      А, вообще, игра такая...живенькая...)
      Думаю, что и всех, её смотревших, тоже до самого-самого конца не оставила равнодушным.

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      Рейтинг: +66419

      portero 9 минут назад

      Нижний чуть не упустил три очка, с победой!
      Замечательная фраза что Ахмат забил один мяч....надеюсь исправят

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