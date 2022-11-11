Пеле предположил, кто выиграет ЧМ-2022

Бывший форвард сборной Бразилии Пеле сделал прогноз на победителя ЧМ-2022.

«Вы можете подумать, что я слишком самоуверен, но я чувствую, что мы снова увидим победу Бразилии», – написал Пеле в соцсетях.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

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