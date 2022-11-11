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    Пеле предположил, кто выиграет ЧМ-2022

    Бывший форвард сборной Бразилии Пеле сделал прогноз на победителя ЧМ-2022.

    «Вы можете подумать, что я слишком самоуверен, но я чувствую, что мы снова увидим победу Бразилии», – написал Пеле в соцсетях.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11171

      alex1951 12 минут назад

      Англия....В Катаре выносливость на первом месте....
      Англия на Аргентину зуб точит,Бразилия на Германию,Франция?,пуля 2 раза в одну дырку не попадает... ничего никому не навязываю.Мяч круглый.

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      Рейтинг: +25885

      vladimir-7 25 минут назад

      Однозначно, чемпионат мира 2022 года, выиграет БРАЗИЛИЯ!!!

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      Рейтинг: +921

      ARSteven89 1 час назад

      Как по мне, то в середине сезона чемпионом может стать и андердог. Команды по большому счёту едут играть без должной подготовки, то есть с листа текущей формы футболистов. Это касается как фаворитов, так и аутсайдеров.

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      Рейтинг: +26664

      JTherry > ARSteven89 1 час назад

      и играть будут не в летние месяцы, как обычно, а зимой, поэтому тоже предположу, что могут быть варианты с андердогами, но не исключаю возможность борьбы за чемпионство Германии и Франции...

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      Рейтинг: +98787

      zigbert > ARSteven89 43 минуты назад

      Все верно, тон могут задать те сборные у которых физическое состояние игроков будет на должном уровне. Бразильцев конечно нельзя сбрасывать со счетов, так же как и сборные Франции,Германии,Аргентины,Испании.

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      Рейтинг: +11171

      alex1951 > zigbert 17 минут назад

      А другого мнения от Пеле никто и не ожидал.Но....прогнозы дело неблагодарное.
      А кто прав,а кто нет,пусть Бомба сначала восстановит ,,КОНКУРС ПРОГНОЗОВ,, ...об многие просили ,кроме дебилов....

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      Рейтинг: +26664

      JTherry 1 час назад

      по составу сборная Бразилии не выглядит чемпионом, пролетит...

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      Рейтинг: +17175

      ilichkadr 1 час назад

      Дай бог, что твои ожидания сбудутся!

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