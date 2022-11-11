Агент Чистякова: «Медведев сказал, что его неправильно поняли»

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о ситуации с отстранением игрока от тренировок.

«У нас был разговор с Медведевым уже после того, как Дима начал тренироваться. Александр Иванович ответил журналистам, что его неправильно поняли. Дословно он нам так не говорил, но посыл был такой.

Еще до того как Дима начал тренироваться, Медведев говорил: «Все нормально, никто тебя никуда не убирал». Для меня самое главное, что Дима тренируется, к нему нет никаких претензий. Те, кто эту кашу заварили, извинились перед ним», – сказал Талаев.

Чистякова подозревали в намеренных ошибках в игре с «Ахматом» (1:2).

Медведев после матча заявил об отстранении игрока от тренировок.

Ряд футболистов «Зенита» публично поддержали защитника.

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