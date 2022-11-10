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    Агент Клаудиньо рассказал о реакции игрока на невызов в сборную Бразилии на ЧМ-2022

    Луис Фернандес Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, высказался о невызове игрока в сборную Бразилии на ЧМ-2022.

    «Вряд ли Клаудиньо сильно расстроился из-за непопадания в состав сборной Бразилии на ЧМ-2022. Это никак не скажется на его мотивации играть за «Зенит», – сказал Гарсия.

    • Клаудиньо в России с прошлого года.
    • Он хочет получить российский паспорт.
    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Бразилия сыграет в одной группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

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    Источник: Sport24

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