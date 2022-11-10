Агент Клаудиньо рассказал о реакции игрока на невызов в сборную Бразилии на ЧМ-2022

Луис Фернандес Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, высказался о невызове игрока в сборную Бразилии на ЧМ-2022.
«Вряд ли Клаудиньо сильно расстроился из-за непопадания в состав сборной Бразилии на ЧМ-2022. Это никак не скажется на его мотивации играть за «Зенит», – сказал Гарсия.
- Клаудиньо в России с прошлого года.
- Он хочет получить российский паспорт.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Бразилия сыграет в одной группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: Sport24