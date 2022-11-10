В «Оренбурге» прокомментировали информацию о 100 миллионах рублей отступных за Сычевого

ну это около 1.6 млн дол. Это копейки совсем.
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на новость о том, что сумма выкупа нападающего Владимира Сычевого составляет 100 миллионов рублей.
«Информация о сумме отступных у Сычевого в 100 миллионов рублей не совсем близка к правде», — сказал Андреев.
- В этом сезоне Сычевой забил 13 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- Он второй бомбардир РПЛ с 11-ю голами.
- Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.
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