В «Оренбурге» прокомментировали информацию о 100 миллионах рублей отступных за Сычевого

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на новость о том, что сумма выкупа нападающего Владимира Сычевого составляет 100 миллионов рублей.

«Информация о сумме отступных у Сычевого в 100 миллионов рублей не совсем близка к правде», — сказал Андреев.

В этом сезоне Сычевой забил 13 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Он второй бомбардир РПЛ с 11-ю голами.

Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.

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