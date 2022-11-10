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    В «Оренбурге» прокомментировали информацию о 100 миллионах рублей отступных за Сычевого

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на новость о том, что сумма выкупа нападающего Владимира Сычевого составляет 100 миллионов рублей.

    «Информация о сумме отступных у Сычевого в 100 миллионов рублей не совсем близка к правде», — сказал Андреев.

    • В этом сезоне Сычевой забил 13 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Он второй бомбардир РПЛ с 11-ю голами.
    • Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +295

      FCSpartakM 54 минуты назад

      ну это около 1.6 млн дол. Это копейки совсем.

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      Рейтинг: +16306

      Fusballer 1 час назад

      За такую цену бразилы зенитовские самостоятельно смогут купить его)))

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      Рейтинг: +1490

      jek718875 2 часа назад

      Естественно это ошибка, его цена 100млн.$

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