Совсем плохи дела у Камеруна, раз Нгамале и игроки из вторых лиг в состав попадают. Нгамале и в Динамо делать нечего, а здесь ЧМ.
Тренерский штаб сборной Камеруна определился с итоговым составом на чемпионат мира–2022 по футболу в Катаре.
В заявку вошел вингер «Динамо» Муми Нгамале и воспитанник «Локомотива» Гаэль Ондуа, имеющий гражданство РФ.
- ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.
- На групповом этапе Камерун сыграет с Бразилией, Сербией и Швейцарией.
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