Тренерский штаб сборной Камеруна определился с итоговым составом на чемпионат мира–2022 по футболу в Катаре.

В заявку вошел вингер «Динамо» Муми Нгамале и воспитанник «Локомотива» Гаэль Ондуа, имеющий гражданство РФ.

ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.

На групповом этапе Камерун сыграет с Бразилией, Сербией и Швейцарией.

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