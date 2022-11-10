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    Сборная Камеруна объявила состав на чемпионат мира–2022

    Тренерский штаб сборной Камеруна определился с итоговым составом на чемпионат мира–2022 по футболу в Катаре.

    В заявку вошел вингер «Динамо» Муми Нгамале и воспитанник «Локомотива» Гаэль Ондуа, имеющий гражданство РФ.

    • ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.
    • На групповом этапе Камерун сыграет с Бразилией, Сербией и Швейцарией.

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    Источник: твиттер сборной Камеруна

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    10.11.2022 08:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1044

      SLADE2019 10 ноября 2022, 16:25

      Совсем плохи дела у Камеруна, раз Нгамале и игроки из вторых лиг в состав попадают. Нгамале и в Динамо делать нечего, а здесь ЧМ.

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      Рейтинг: +16559

      Fusballer 10 ноября 2022, 10:18

      Есть россиянин на ЧМ!)))

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