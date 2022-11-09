Клаудиньо назвал трех главных фаворитов ЧМ-2022

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился ожиданиями от ЧМ-2022.

«Надеюсь, что Бразилия выиграет чемпионат мира! У нашей сборной есть для этого всe необходимое. Кто ещe фаворит? Пожалуй, Франция и Германия, наравне с бразильцами, – одни из главных претендентов на золотой Кубок», – сказал Клаудиньо.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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