Клаудиньо назвал трех главных фаворитов ЧМ-2022

Вот тут с ним не соглашусь.
Германия и в отборах и в ЛН ничего путного не показывала - отпадает.
У Франции как всегда состав чумовой, но главная беда это Дешам.
Так убого с ним эти ребята играют , просто писец.
Главные фавориты - Бразилия и Аргентина.
Самое интересное , что если они начнут всех обыгрывать , то личка придёт на 1/2.
Думаю уже все такой расклад прикинули , посмотрим как будут выкручиваться.
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился ожиданиями от ЧМ-2022.
«Надеюсь, что Бразилия выиграет чемпионат мира! У нашей сборной есть для этого всe необходимое. Кто ещe фаворит? Пожалуй, Франция и Германия, наравне с бразильцами, – одни из главных претендентов на золотой Кубок», – сказал Клаудиньо.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
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