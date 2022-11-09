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    Клаудиньо назвал трех главных фаворитов ЧМ-2022

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился ожиданиями от ЧМ-2022.

    «Надеюсь, что Бразилия выиграет чемпионат мира! У нашей сборной есть для этого всe необходимое. Кто ещe фаворит? Пожалуй, Франция и Германия, наравне с бразильцами, – одни из главных претендентов на золотой Кубок», – сказал Клаудиньо.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11926

      Алексей З 6 минут назад

      Вот тут с ним не соглашусь.
      Германия и в отборах и в ЛН ничего путного не показывала - отпадает.
      У Франции как всегда состав чумовой, но главная беда это Дешам.
      Так убого с ним эти ребята играют , просто писец.
      Главные фавориты - Бразилия и Аргентина.
      Самое интересное , что если они начнут всех обыгрывать , то личка придёт на 1/2.
      Думаю уже все такой расклад прикинули , посмотрим как будут выкручиваться.

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      Рейтинг: +7142

      Беспонтий 7 минут назад

      вот патриот)
      ни слова ни пол слова про аргентину

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