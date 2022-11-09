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    Клаудиньо ответил, можно ли уже считать «Зенит» чемпионом

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо призвал не короновать команду раньше времени.

    «Мы – чемпионы? Разумеется, нет. Впереди ещe весь второй круг, множество матчей, в которых нам ни в коем случае нельзя терять концентрацию и давать слабину. Мы прошли первую половину чемпионата без поражений, это здорово, но нам есть в чeм прибавлять.

    Перед нами стоит чeткая и понятная задача, мы шаг за шагом движемся к ней, но вешать медали на шею ещe слишком рано», – сказал бразилец.

    • «Зенит» лидирует с 6-очковым отрывом.
    • В последнем туре «Зенит» проиграл дома «Ахмату» (1:2).
    • Клаудиньо близок к получению российского гражданства.

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    Источник: «Чемпионат»

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