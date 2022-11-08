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    Чистяков тренируется с основой «Зенита»

    Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, заявил, что игрок тренируется с клубом из Петербурга.

    «У «Зенита» был сбор команды перед тренировкой, команда собирается примерно в 11 утра. Дима принял в нем участие.

    Сейчас идет тренировка, Дима находится на базе и готовится с командой. На сегодняшнее утро он находится с командой», — сказал Талаев.

    • Чистякова подозревали в намеренных ошибках в игре с «Ахматом» (1:2).
    • Гендиректор клуба Александр Медведев после матча заявил об отстранении игрока от тренировок.
    • Ряд футболистов «Зенита» публично поддержали защитника.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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