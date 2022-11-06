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    Дзюба может подписать контракт с «Рубином»

    Нападающий Артем Дзюба близок к трансферу в «Рубин». Это информация инсайдера Дмитрия Клипина.

    «Новым клубом Артема Дзюбы с большой долей вероятности станет казанский «Рубин».

    Вариант с «Венецией» и другими зарубежными клубами маловероятен», – написал источник.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Клипина

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1184

      Красногвардейчик 23 минуты назад

      Ну для Рубина может и сойдёт...хотя ФНЛ жёсткая лига, и там тоже пахать надо

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      Рейтинг: +23468

      DOCTOR PENALTY 48 минут назад

      Дрожи Казань, рукоблудный едет к вам.

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