Дзюба может подписать контракт с «Рубином»

Ну для Рубина может и сойдёт...хотя ФНЛ жёсткая лига, и там тоже пахать надо
Нападающий Артем Дзюба близок к трансферу в «Рубин». Это информация инсайдера Дмитрия Клипина.
«Новым клубом Артема Дзюбы с большой долей вероятности станет казанский «Рубин».
Вариант с «Венецией» и другими зарубежными клубами маловероятен», – написал источник.
- Также переговоры по Дзюбе ведет «Торпедо».
- Дзюба покинул «Адана Демирспор».
- Игрок пробыл в Турции 3 месяца.
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