Примера. «Барселона» победила «Альмерию» в прощальном матче Пике

«Барселона» в 13-м туре чемпионата Испании победила «Альмерию». Каталонцы забили дважды во втором тайме.

На седьмой минуте форвард «Барселоны» Роберт Левандовски не реализовал пенальти – пробил мимо.

Это был прощальный матч для защитника «Барселоны» Жерара Пике. Футболист отыграл 84 минуты и был заменен. Он завершил карьеру.

«Барселона» вышла на первое место. «Альмерия» занимает 15-е место.

Испания. Примера. 13-й тур

Барселона – Альмерия – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Дембеле, 48; 2:0 – де Йонг, 62.

Незабитые пенальти: Левандовски, 7 – нет.

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