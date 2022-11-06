Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Примера. «Барселона» победила «Альмерию» в прощальном матче Пике

    «Барселона» в 13-м туре чемпионата Испании победила «Альмерию». Каталонцы забили дважды во втором тайме.

    На седьмой минуте форвард «Барселоны» Роберт Левандовски не реализовал пенальти – пробил мимо.

    Это был прощальный матч для защитника «Барселоны» Жерара Пике. Футболист отыграл 84 минуты и был заменен. Он завершил карьеру.

    «Барселона» вышла на первое место. «Альмерия» занимает 15-е место.

    Испания. Примера. 13-й тур

    Барселона – Альмерия – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Дембеле, 48; 2:0 – де Йонг, 62.

    Незабитые пенальти: Левандовски, 7 – нет.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Получи фрибет 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Левандовски в матче с «Альмерией» пробил мимо с пенальти. Это прощальная игра Пике
    Где смотреть «Барселона» – «Альмерия»: во сколько прямая трансляция матча, Примера 5 ноября
    Перед матчем ЦСКА – «Пари НН» чествовали победителей «Барселоны» в 1992 году
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:56
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11