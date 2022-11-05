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    Гвардиола высмеял слова Ибрагимовича про Холанда

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на высказывание Златана Ибрагимовича о прогрессе Эрлинга Холанда.

    По мнению шведа, Холанд будет прогрессировать в «Сити», если Гвардиола переступит через свое это и поставит норвежца выше себя.

    «Он абсолютно прав. Мое эго выше любого другого человека. Мне не нравится, когда Холанд забивает три гола, и все хайлайты достаются ему. Я так завидую!

    Я сказал ему: «Эрлинг, пожалуйста, больше никаких голов, иначе в газетах не будут говорить обо мне и только обо мне».

    Ибра прав, он прекрасно меня знает. Может быть, он сможет написать еще одну книгу», – сказал Гвардиола.

    • В этом сезоне Холанд забил 22 гола и сделал 3 ассиста в 16 матчах.
    • Гвардиола и Ибрагимович работали вместе в «Барселоне».

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    Источник: Goal

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +89

      SuperPav11 10 минут назад

      Ибрагимович сильнее холонда

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6999

      Беспонтий 1 час назад

      битва Богов+
      не чета нашему сборищу сумасбродов нищебродов
      и прочего сброда

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