Гвардиола высмеял слова Ибрагимовича про Холанда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на высказывание Златана Ибрагимовича о прогрессе Эрлинга Холанда.

По мнению шведа, Холанд будет прогрессировать в «Сити», если Гвардиола переступит через свое это и поставит норвежца выше себя.

«Он абсолютно прав. Мое эго выше любого другого человека. Мне не нравится, когда Холанд забивает три гола, и все хайлайты достаются ему. Я так завидую!

Я сказал ему: «Эрлинг, пожалуйста, больше никаких голов, иначе в газетах не будут говорить обо мне и только обо мне».

Ибра прав, он прекрасно меня знает. Может быть, он сможет написать еще одну книгу», – сказал Гвардиола.

В этом сезоне Холанд забил 22 гола и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

Гвардиола и Ибрагимович работали вместе в «Барселоне».

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