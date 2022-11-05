Иньяки Уильямс повторил рекорд 28-летней давности в топ-5 лигах Европы

Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс провел 246 матчей подряд за свою команду в чемпионате Испании.

28-летний футболист не пропустил ни одной игры в Примере в течение последних шести лет.

Он повторил рекорд экс-защитника «Айнтрахта» Манфреда Бинца, у которого было 246 встреч кряду в Бундеслиге в период с 1987 по 1994 год.

Уильямс и Бинц провели больше всего матчей подряд в топ-5 лигах Европы за последние 40 лет среди полевых игроков.

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