Чаушич сравнил зарплаты в клубах РПЛ и чемпионата Таиланда

Сербский футболист Горан Чаушич рассказал, что в клубах из России и Таиланда можно зарабатывать примерно на одном уровне.

«В России очень хорошие контракты, но здесь есть три-четыре команды, которые могут предложить похожие условия.

В маленьких клубах тоже неплохие зарплаты, особенно глядя на проблемы в России из-за тяжeлой экономической ситуации.

Конечно, «Зенит», «Спартак» и другие топ-клубы всe равно вне конкуренции, но с остальными клубами в Таиланде могут соперничать.

Даже чуть-чуть побольше контракты, чем в средних клубах России», – заявил Чаушич.

Балканец с 2017-го по 2018-й и с 2019-го по 2022-й год выступал за тульский «Арсенал».

Прошлым летом он перешел в таиландский «Бурирам Юнайтед».

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