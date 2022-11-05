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    Чаушич сравнил зарплаты в клубах РПЛ и чемпионата Таиланда

    Сербский футболист Горан Чаушич рассказал, что в клубах из России и Таиланда можно зарабатывать примерно на одном уровне.

    «В России очень хорошие контракты, но здесь есть три-четыре команды, которые могут предложить похожие условия.

    В маленьких клубах тоже неплохие зарплаты, особенно глядя на проблемы в России из-за тяжeлой экономической ситуации.

    Конечно, «Зенит», «Спартак» и другие топ-клубы всe равно вне конкуренции, но с остальными клубами в Таиланде могут соперничать.

    Даже чуть-чуть побольше контракты, чем в средних клубах России», – заявил Чаушич.

    • Балканец с 2017-го по 2018-й и с 2019-го по 2022-й год выступал за тульский «Арсенал».
    • Прошлым летом он перешел в таиландский «Бурирам Юнайтед».

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    Источник: Metaratings

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