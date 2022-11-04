Эмоции Гогниева во время матча с «Оренбургом»: просьба тянуть время и победное «Да, ***!»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев с трибуны смотрел матч 16-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0).
Тренер по ходу второго тайма общался со штабом по телефону. В частности, он попросил тянуть время.
После финального свистка Гогниев поднял руки и вскрикнул: «Да, *** [блин]!». Видео опубликовано в телеграм-канале журналиста «Известий» Алексея Фомина.
- Гогниев дисквалифицирован за агрессивное поведение в последнем матче против «Динамо» (1:6).
- «Химки» не побеждали с 7 августа.
- Гогниев принял команду в сентябре.
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Источник: Бомбардир.ру