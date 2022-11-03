Гаранин не готовит «Сочи» к матчу со «Спартаком» («Чемпионат»)

Тень на плетень наводят !!! Хотят этой дезой сбить Спартак с толку, что бы вышли на матч расслабленными - НИ ЧЕМ эти Сучи не гнушаются !!! (((
Вадим Гаранин уже не принимает участие в тренировочном процессе «Сочи».
По информации «Чемпионата», 51-летний специалист не занимается подготовкой команды к матчу 16-го тура РПЛ против «Спартака».
Вероятно, Гаранина не будет на скамейке во время игры. Решение о его отставке уже принято.
- «Сочи» идет на 9-м месте в РПЛ после 15 туров.
- Сообщалось, что клуб может пригласить Марко Николича, Сергея Юрана, Игоря Осинькина, Игоря Черевченко или Александра Кержакова.