Гаранин не готовит «Сочи» к матчу со «Спартаком» («Чемпионат»)

Вадим Гаранин уже не принимает участие в тренировочном процессе «Сочи».

По информации «Чемпионата», 51-летний специалист не занимается подготовкой команды к матчу 16-го тура РПЛ против «Спартака».

Вероятно, Гаранина не будет на скамейке во время игры. Решение о его отставке уже принято.