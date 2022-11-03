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    Гаранин не готовит «Сочи» к матчу со «Спартаком» («Чемпионат»)

    Вадим Гаранин уже не принимает участие в тренировочном процессе «Сочи».

    По информации «Чемпионата», 51-летний специалист не занимается подготовкой команды к матчу 16-го тура РПЛ против «Спартака».

    Вероятно, Гаранина не будет на скамейке во время игры. Решение о его отставке уже принято.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19731

      Persona_non_Grata 50 минут назад

      Тень на плетень наводят !!! Хотят этой дезой сбить Спартак с толку, что бы вышли на матч расслабленными - НИ ЧЕМ эти Сучи не гнушаются !!! (((

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      Рейтинг: +1301

      Узб@гоеный 2 часа назад

      Спартаку снова повезло. Снова досталась разукомплектованная команда без тренера. Свинси промяс как и вся их шобла любят забивать слабым командам. А по сути как были уровнем 10 места, такими и остались. гыгыгы

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