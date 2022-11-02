«Есть телевизор и холодильник». Адвокат раскрыла условия содержания Ларина

Адвокат Мария Эйсмонт, представляющая интересы бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина, рассказала, в каких условиях отбывает тюремный срок ее подзащитный.

«Сейчас все нормально, хожу к Ларину регулярно. Действительно, была история, что в карантинной камере была крыса. Но, как нам объяснили сотрудники, это была не крыса, а мышка. С ней Ларин провел два дня.

Сейчас Ларин в нормальной камере в «Бутырке», есть телевизор и холодильник. В камере четыре человека, все сидят за ненасильственные преступления. Это стандартная история – он не будет сидеть ни с убийцами, ни с разбойниками. Соседи нормальные, отношения хорошие, сотрудники относятся с уважением.

Сейчас условия нормальные, но единственное, от чего Ларин страдает, как и любой человек, особенно жители крупных городов среднего класса, – душ раз в неделю. Это стандарт в нашем СИЗО, но непонятно, почему не сделать возможность мыться каждый день», – сказала Эйсмонт.

Ларин проведет 3 года в колонии общего режима.

По версии следствия, он завышал численность игроков академии «Чертаново», чтобы получать повышенное финансирование.

Ларин возглавлял академию с 2008 по 2021 год.

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