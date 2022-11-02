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  • «Есть телевизор и холодильник». Адвокат раскрыла условия содержания Ларина

«Есть телевизор и холодильник». Адвокат раскрыла условия содержания Ларина

2 ноября 2022, 20:17
5

Адвокат Мария Эйсмонт, представляющая интересы бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина, рассказала, в каких условиях отбывает тюремный срок ее подзащитный.

«Сейчас все нормально, хожу к Ларину регулярно. Действительно, была история, что в карантинной камере была крыса. Но, как нам объяснили сотрудники, это была не крыса, а мышка. С ней Ларин провел два дня.

Сейчас Ларин в нормальной камере в «Бутырке», есть телевизор и холодильник. В камере четыре человека, все сидят за ненасильственные преступления. Это стандартная история – он не будет сидеть ни с убийцами, ни с разбойниками. Соседи нормальные, отношения хорошие, сотрудники относятся с уважением.

Сейчас условия нормальные, но единственное, от чего Ларин страдает, как и любой человек, особенно жители крупных городов среднего класса, – душ раз в неделю. Это стандарт в нашем СИЗО, но непонятно, почему не сделать возможность мыться каждый день», – сказала Эйсмонт.

  • Ларин проведет 3 года в колонии общего режима.
  • По версии следствия, он завышал численность игроков академии «Чертаново», чтобы получать повышенное финансирование.
  • Ларин возглавлял академию с 2008 по 2021 год.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Чертаново
Комментарии (5)
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serglider
1667417443
Воспитанники Чертаново, действующие футболисты, возместили все финансовые потери инвесторам, спрашивается какого рожна он до сих пор сидит? Самое смешное, генеральскую шишку из МО посадили на четыре года за хищения на 1,6 лярда, подсудимый возместил в общей сложности, порядка 20% от суммы... Как бы напрашивается само-собой вывод...
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Дядя Серёжа
1667453463
Есть статистика по выпусникам футбольн ых школ, играющих в РПЛ, первой лиге? Может судить тех, чьих выпускников нет? Без сроков конечно, на чёрные работы по месту жительства
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