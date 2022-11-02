Божович: «Вы, русские, любите немцев, а они вас ***»

Не стоит обобщать.
Проблемы Локо - это проблемы РЖД и их болельщиков.
Да уж , черногорец -серб почти русские это сильно. Один карлик говорит что мы и соседи один народ , но это ему не мешает уничтожать соседей.
Хватит геополитики, вам давали столько возможностей здесь подзаработать , что не стоит афишировать косяки других. Немцы ( некоторые) не глупее вас и так же поимели с барского плеча. Денег в России дофига , а вот мозгов отродясь не было, только дураки и дороги нас характеризуют.
Бывший главный тренер «Локомотива» Миодраг Божович высказался о ситуации в московской команде.
«Вы, русские, любите немцев. Теперь послушайте меня: я – черногорец, серб, почти русский. Вы очень любите немцев, а я всегда желаю добра вашей стране.
Когда я возглавлял «Локомотив», команда сначала была на 12-м месте, а потом со мной дошла до второго. Я вывел команду в финал Кубка России. Я – черногорец, но вам наплевать на это, вы, россияне, болеете за немцев, которые натворили полный бардак в «Локомотиве» – разрушили команду. И вы еще молчите?
Я люблю Россию! Эти немцы вас *** (обманули). И вы молчите после этого. Я проделал большую работу в России. Недооцениваете меня!» – сказал Божович.
- «Локо» уволил немецких тренеров в октябре.
- Команда занимает 14-е место в РПЛ.
Тоска «Локо» после первого круга: закончили первую половину сезона в зоне стыков, но есть надежда на улучшения