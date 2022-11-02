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    Божович: «Вы, русские, любите немцев, а они вас ***»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Миодраг Божович высказался о ситуации в московской команде.

    «Вы, русские, любите немцев. Теперь послушайте меня: я – черногорец, серб, почти русский. Вы очень любите немцев, а я всегда желаю добра вашей стране.

    Когда я возглавлял «Локомотив», команда сначала была на 12-м месте, а потом со мной дошла до второго. Я вывел команду в финал Кубка России. Я – черногорец, но вам наплевать на это, вы, россияне, болеете за немцев, которые натворили полный бардак в «Локомотиве» – разрушили команду. И вы еще молчите?

    Я люблю Россию! Эти немцы вас *** (обманули). И вы молчите после этого. Я проделал большую работу в России. Недооцениваете меня!» – сказал Божович.

    • «Локо» уволил немецких тренеров в октябре.
    • Команда занимает 14-е место в РПЛ.

    Тоска «Локо» после первого круга: закончили первую половину сезона в зоне стыков, но есть надежда на улучшения

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11828

      Алексей З 24 минуты назад

      Не стоит обобщать.
      Проблемы Локо - это проблемы РЖД и их болельщиков.
      Да уж , черногорец -серб почти русские это сильно. Один карлик говорит что мы и соседи один народ , но это ему не мешает уничтожать соседей.
      Хватит геополитики, вам давали столько возможностей здесь подзаработать , что не стоит афишировать косяки других. Немцы ( некоторые) не глупее вас и так же поимели с барского плеча. Денег в России дофига , а вот мозгов отродясь не было, только дураки и дороги нас характеризуют.

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      Рейтинг: +514

      borusse 45 минут назад

      закусывай

      1
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      Рейтинг: +250

      Ill Ich 1 час назад

      Услышали, прониклись, подумаем. И, возможно, Миодраг войдёт в эту реку в 105-й раз.

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      Рейтинг: +23423

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Граф на 100% прав!!! По факту - НЕТУ Локомотива.

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      Рейтинг: +836

      talgatnurzhanov2006 2 часа назад

      Бухой что ли был.

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      Рейтинг: +50737

      MaxRnD > talgatnurzhanov2006 2 часа назад

      почитал нарезки интервью и тоже возникло подозрение, что граф где-то "перебрал" )

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