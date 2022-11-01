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    Каррера назвал лучшего игрока первого круга РПЛ

    Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал полузащитника Квинси Промеса лучшим игроком первой части сезона РПЛ.

    «В этом сезоне в РПЛ много хороших игроков. Но думаю, Промеса можно назвать лучшим в первом круге», — сказал Каррера.

    • Промес в «Спартаке» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
    • Нидерландец взял со «Спартаком» все российские трофеи.
    • Промес с 12 голами лидирует в списке бомбардиров РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +646

      Спартач80 54 минуты назад

      А что так мало немытой голубизны набежало?Скулить немедленно,выполнять свою норму тухлых высеров,немытыши!!!

      1
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      Рейтинг: +1220

      шахта Заполярная 2 часа назад

      Согласен с Каррерой и десятками миллионов адекватных болельщиков. Бармалейка и голубые львы могут идти лесом.

      3
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      Рейтинг: +1220

      шахта Заполярная 2 часа назад

      Сейчас проснется бармалейка и ему подобные голубые львы и скажут свое голубое мнение.

      3
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      Рейтинг: +4573

      neveldomha 2 часа назад

      Всяк кулик своё болото хвалит

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +515

      vsolon > neveldomha 1 час назад

      всяк кулик своего зулуса хвалит....)

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      Рейтинг: +164

      Болотоход 2 часа назад

      Так и есть!
      Но газ проект скажет зулус малком.

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