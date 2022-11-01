Каррера назвал лучшего игрока первого круга РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал полузащитника Квинси Промеса лучшим игроком первой части сезона РПЛ.

«В этом сезоне в РПЛ много хороших игроков. Но думаю, Промеса можно назвать лучшим в первом круге», — сказал Каррера.