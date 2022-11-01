Каррера назвал лучшего игрока первого круга РПЛ

А что так мало немытой голубизны набежало?Скулить немедленно,выполнять свою норму тухлых высеров,немытыши!!!
Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал полузащитника Квинси Промеса лучшим игроком первой части сезона РПЛ.
«В этом сезоне в РПЛ много хороших игроков. Но думаю, Промеса можно назвать лучшим в первом круге», — сказал Каррера.
- Промес в «Спартаке» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
- Нидерландец взял со «Спартаком» все российские трофеи.
- Промес с 12 голами лидирует в списке бомбардиров РПЛ.