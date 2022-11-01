Невилл – о поведении Роналду: «Мы с Каррагером на получим рождественские открытки»

Бывший игрок «МЮ» Гари Невилл отреагировал на решение нападающего Криштиану Роналду не приветствовать его перед матчем с «Вест Хэмом» в 14-м туре АПЛ.

Ранее перед матчем 3-го тура АПЛ с «Ливерпулем» Роналду» отказался жать руку экс-защитнику «Ливерпуля» Джейми Каррагеру.

«Мы исключены из списка получателей рождественских открыток», – пошутил Невилл.