Невилл – о поведении Роналду: «Мы с Каррагером на получим рождественские открытки»

Зазнавшийся напыщенный бывший футболист Роналду...(((
Бывший игрок «МЮ» Гари Невилл отреагировал на решение нападающего Криштиану Роналду не приветствовать его перед матчем с «Вест Хэмом» в 14-м туре АПЛ.
Ранее перед матчем 3-го тура АПЛ с «Ливерпулем» Роналду» отказался жать руку экс-защитнику «Ливерпуля» Джейми Каррагеру.
«Мы исключены из списка получателей рождественских открыток», – пошутил Невилл.
- В этом сезоне 37-летний Роналду забил 3 гола и сделал 1 ассист в 14 матчах.
- В январе он может покинуть «МЮ».