Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Невилл – о поведении Роналду: «Мы с Каррагером на получим рождественские открытки»

    Бывший игрок «МЮ» Гари Невилл отреагировал на решение нападающего Криштиану Роналду не приветствовать его перед матчем с «Вест Хэмом» в 14-м туре АПЛ.

    Ранее перед матчем 3-го тура АПЛ с «Ливерпулем» Роналду» отказался жать руку экс-защитнику «Ливерпуля» Джейми Каррагеру.

    «Мы исключены из списка получателей рождественских открыток», – пошутил Невилл.

    • В этом сезоне 37-летний Роналду забил 3 гола и сделал 1 ассист в 14 матчах.
    • В январе он может покинуть «МЮ».

    Новости по теме
    Фердинанд: «Роналду не ответит на звонок Невилла, все кончено. Я бы на его месте пожал руку» 1
    Роналду проигнорировал Невилла, не пожав ему руку перед матчем АПЛ
    «Он возглавлял прессинг «МЮ». Тен Хаг похвалил Роналду за матч с «Вест Хэмом»
    Источник: TalkSPORT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:53
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17595

      Cleaner 26 минут назад

      Зазнавшийся напыщенный бывший футболист Роналду...(((

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11