Тренер ЦСКА объяснил, почему Федотов обматерил Пруцева в дерби со «Спартаком»

Радик Ямлиханов, помощник главного тренера ЦСКА Владимира Федотова, прокомментировал поведение тренера в дерби со «Спартаком» в 13-м туре РПЛ.

Федотов обматерил полузащитника «Спартака» Данила Пруцева, когда тот лежал на газоне: «Сука, вставай ты, ***!».

«Даню мы отлично знаем по «Сочи». И там, и в ЦСКА много жесткой борьбы, это позволяется на тренировках. Кто-то упал, даже с нарушением, но человек должен терпеть боль, выдерживать высокую планку единоборств.

Федотов спонтанно крикнул Пруцеву вставать. Валентинович очень требовательный и может жестко крикнуть своему игроку, чтобы тот быстрее поднялся и вернулся в игру.

Видимо, Федотов по старой памяти обратился к Дане. Точно не в оскорбление», – заявил Ямлиханов.