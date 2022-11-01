Тренер ЦСКА объяснил, почему Федотов обматерил Пруцева в дерби со «Спартаком»

Радик Ямлиханов, помощник главного тренера ЦСКА Владимира Федотова, прокомментировал поведение тренера в дерби со «Спартаком» в 13-м туре РПЛ.
Федотов обматерил полузащитника «Спартака» Данила Пруцева, когда тот лежал на газоне: «Сука, вставай ты, ***!».
«Даню мы отлично знаем по «Сочи». И там, и в ЦСКА много жесткой борьбы, это позволяется на тренировках. Кто-то упал, даже с нарушением, но человек должен терпеть боль, выдерживать высокую планку единоборств.
Федотов спонтанно крикнул Пруцеву вставать. Валентинович очень требовательный и может жестко крикнуть своему игроку, чтобы тот быстрее поднялся и вернулся в игру.
Видимо, Федотов по старой памяти обратился к Дане. Точно не в оскорбление», – заявил Ямлиханов.
- Федотов, говоря после матча о стычке с Гильермо Абаскалем, сказал: «Что-то рядом прыгало».
- Матч завершился ничьей 2:2.
Источник: Sport24