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    Тренер ЦСКА объяснил, почему Федотов обматерил Пруцева в дерби со «Спартаком»

    Радик Ямлиханов, помощник главного тренера ЦСКА Владимира Федотова, прокомментировал поведение тренера в дерби со «Спартаком» в 13-м туре РПЛ.

    Федотов обматерил полузащитника «Спартака» Данила Пруцева, когда тот лежал на газоне: «Сука, вставай ты, ***!».

    «Даню мы отлично знаем по «Сочи». И там, и в ЦСКА много жесткой борьбы, это позволяется на тренировках. Кто-то упал, даже с нарушением, но человек должен терпеть боль, выдерживать высокую планку единоборств.

    Федотов спонтанно крикнул Пруцеву вставать. Валентинович очень требовательный и может жестко крикнуть своему игроку, чтобы тот быстрее поднялся и вернулся в игру.

    Видимо, Федотов по старой памяти обратился к Дане. Точно не в оскорбление», – заявил Ямлиханов.

    • Федотов, говоря после матча о стычке с Гильермо Абаскалем, сказал: «Что-то рядом прыгало».
    • Матч завершился ничьей 2:2.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +395

      rac531 1 час назад

      Создается впечатление, что в конюшне не только хамы работают, но и трусливые подленькие людишки)

      САЛИХОВА
      «Получается, что «бегало-прыгало» было после рукопожатия? Блистательный поступок. Какой смысл тогда в таких рукопожатиях? Во всей истории один вывод: если российские специалисты говорят в пренебрежительном тоне, значит, у «Спартака» прекрасный тренер. Пожелаем ему и команде удачи в сегодняшнем матче. Вперед, «Спартак!»

      1
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      Рейтинг: +395

      rac531 1 час назад

      Башкирская чурка защищает быдло из Михайловска)
      Как никак - почти что земляки, да и интернационализм никто не отменял)

      0
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      Рейтинг: +1670

      alefreddy 1 час назад

      хам Федотов а из него делают интеллигента

      3
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      Рейтинг: +5806

      rash1959 1 час назад

      Не верю...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1220

      шахта Заполярная 1 час назад

      Очень дешевая отмаза, хотя в стиле автора.

      2
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      Рейтинг: +7705

      nik55 2 часа назад

      быдло----это на всю жизнь

      2
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      Рейтинг: +804

      sined1951 > nik55 2 часа назад

      На себя посмотри, ЧМО.

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      Рейтинг: +1220

      шахта Заполярная > sined1951 1 час назад

      В зеркало посмотрись и увидишь ЧМО.

      2
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      Рейтинг: +26470

      JTherry 2 часа назад

      мелко и подло - попытка переложить ответственность на Пруцева с федотки за свой "матовый перфоманс" в игре...)

      4
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      Рейтинг: +16185

      Fusballer 4 часа назад

      Попытка отмаза не засчитана))

      4
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      Рейтинг: +476

      R-W_warrior 4 часа назад

      Ну ну... Можно как угодно относиться к Зареме, но по поводу Федотова она высказалась чëтко и однозначно. Даже добавить нечего.

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