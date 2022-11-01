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  • Тренер ЦСКА объяснил, почему Федотов обматерил Пруцева в дерби со «Спартаком»

Тренер ЦСКА объяснил, почему Федотов обматерил Пруцева в дерби со «Спартаком»

1 ноября 2022, 07:58
7

Радик Ямлиханов, помощник главного тренера ЦСКА Владимира Федотова, прокомментировал поведение тренера в дерби со «Спартаком» в 13-м туре РПЛ.

Федотов обматерил полузащитника «Спартака» Данила Пруцева, когда тот лежал на газоне: «Сука, вставай ты, ***!».

«Даню мы отлично знаем по «Сочи». И там, и в ЦСКА много жесткой борьбы, это позволяется на тренировках. Кто-то упал, даже с нарушением, но человек должен терпеть боль, выдерживать высокую планку единоборств.

Федотов спонтанно крикнул Пруцеву вставать. Валентинович очень требовательный и может жестко крикнуть своему игроку, чтобы тот быстрее поднялся и вернулся в игру.

Видимо, Федотов по старой памяти обратился к Дане. Точно не в оскорбление», – заявил Ямлиханов.

  • Федотов, говоря после матча о стычке с Гильермо Абаскалем, сказал: «Что-то рядом прыгало».
  • Матч завершился ничьей 2:2.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Пруцев Данил Федотов Владимир
Комментарии (7)
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R-W_warrior
1667279918
Ну ну... Можно как угодно относиться к Зареме, но по поводу Федотова она высказалась чëтко и однозначно. Даже добавить нечего.
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Fusballer
1667279974
Попытка отмаза не засчитана))
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JTherry
1667283710
мелко и подло - попытка переложить ответственность на Пруцева с федотки за свой "матовый перфоманс" в игре...)
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шахта Заполярная
1667288015
Очень дешевая отмаза, хотя в стиле автора.
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rash1959
1667288215
Не верю...
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alefreddy
1667288354
хам Федотов а из него делают интеллигента
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