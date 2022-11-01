Мостовой определил тройку лучших игроков первого круга РПЛ

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой назвал лучших футболистов РПЛ по итогам 15 туров.
«Для меня тройка лучших в РПЛ сейчас – это Промес, Малком и Вендел.
На первое место я поставлю Промеса, исходя из статистики, зная, как он решает в команде. В «Зените» решает ряд игроков – могут забить многие.
Промес здесь один кандидат, который решает всe, даже на фоне забивного Соболева. От Промеса многое зависит. Он выдаeт лучший сезон, поэтому вот такой выбор», – сказал Мостовой.
- Промес забил 12 мячей и сделал 6 ассистов в 14 играх сезона РПЛ.
- Малком отличился 11 голами и 5 результативными передачами в 15 матчах.
- В активе Вендела 7+2 в 14 встречах.
Источник: «Чемпионат»