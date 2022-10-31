Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Он впервые сказал что-то хорошее про меня». Соболев – о Джикии

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев отреагировал на слова Георгия Джикии о лучшем российском форварде.

    Георгий Джикия определил лучшего нападающего РПЛ. Как думаете, кого он назвал?

    – Точно не меня.

    – Вас.

    – Не верю!

    – Можем ли мы назвать Георгия лучшим защитником РПЛ?

    – Если он действительно так сказал, пусть он будет лучшим защитником. Он впервые сказал что-то хорошее про меня. Обычно подкалывает.

    • В этом сезоне Соболев забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
    • Он выступает за «Спартак» с января 2020 года.
    • Рыночная стоимость форварда – 8 миллионов евро.

    Новости по теме
    Соболев: «Топ-5 лиг Европы? Да. Турецкий вариант, наверное, нет»
    Юран назвал 2 лучших игроков 1-го круга РПЛ 1
    Каррера оценил перспективы Соболева заиграть в Италии 3
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.10.2022 22:20
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2931

      Валерий2705 1 час назад

      У Джикии со слухом как и с игрой на втором этаже - всё плохо. Там наверняка про лучшего дельфина РПЛ спрашивали.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11