«Он впервые сказал что-то хорошее про меня». Соболев – о Джикии

Нападающий «Спартака» Александр Соболев отреагировал на слова Георгия Джикии о лучшем российском форварде.
– Георгий Джикия определил лучшего нападающего РПЛ. Как думаете, кого он назвал?
– Точно не меня.
– Вас.
– Не верю!
– Можем ли мы назвать Георгия лучшим защитником РПЛ?
– Если он действительно так сказал, пусть он будет лучшим защитником. Он впервые сказал что-то хорошее про меня. Обычно подкалывает.
- В этом сезоне Соболев забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
- Он выступает за «Спартак» с января 2020 года.
- Рыночная стоимость форварда – 8 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»