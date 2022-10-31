«Он впервые сказал что-то хорошее про меня». Соболев – о Джикии

Нападающий «Спартака» Александр Соболев отреагировал на слова Георгия Джикии о лучшем российском форварде.

– Георгий Джикия определил лучшего нападающего РПЛ. Как думаете, кого он назвал?

– Точно не меня.

– Вас.

– Не верю!

– Можем ли мы назвать Георгия лучшим защитником РПЛ?

– Если он действительно так сказал, пусть он будет лучшим защитником. Он впервые сказал что-то хорошее про меня. Обычно подкалывает.