Джикия: «Соболев – лучший форвард России, хоть я и не должен говорить это на камеру»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия считает одноклубника Александра Соболева лучшим российским нападающим.
— Вы удовлетворены итогами первого круга?
— Да.
— Можете ли назвать Соболева лучшим российским нападающим сегодня?
— Да. Для меня он лучший нападающий страны, хоть я и не должен этого говорить на камеру.
— Почему же?
— Потому что завтра он мне будет тыкать этим в лицо.
- В этом сезоне Соболев забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
- Он выступает за «Спартак» с января 2020 года.
Источник: «РБ Спорт»