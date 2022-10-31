Джикия: «Соболев – лучший форвард России, хоть я и не должен говорить это на камеру»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия считает одноклубника Александра Соболева лучшим российским нападающим.

— Вы удовлетворены итогами первого круга?

— Да.

— Можете ли назвать Соболева лучшим российским нападающим сегодня?

— Да. Для меня он лучший нападающий страны, хоть я и не должен этого говорить на камеру.

— Почему же?

— Потому что завтра он мне будет тыкать этим в лицо.