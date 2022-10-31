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    Джикия: «Соболев – лучший форвард России, хоть я и не должен говорить это на камеру»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия считает одноклубника Александра Соболева лучшим российским нападающим.

    — Вы удовлетворены итогами первого круга?

    — Да.

    — Можете ли назвать Соболева лучшим российским нападающим сегодня?

    — Да. Для меня он лучший нападающий страны, хоть я и не должен этого говорить на камеру.

    — Почему же?

    — Потому что завтра он мне будет тыкать этим в лицо.

    • В этом сезоне Соболев забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
    • Он выступает за «Спартак» с января 2020 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:17
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +6897

      Беспонтий 1 час назад

      тыкать этим в лицо нелицеприятно
      хотя вам виднее)
      --
      пардон
      ----
      да соболев действительно лучший российский нападающий
      это бесспорно даже без отсутствующего порно
      но
      как кто то из великих уже сказал
      соболев научился многому у дзюбы
      лишь бы дитя не тешилось

      2
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    • ...
      Рейтинг: +13975

      Skull_Boy 1 час назад

      Если брать россиян, то да, если всех, то нет

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