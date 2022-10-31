Моро может зимой вернуться из «Болоньи» в «Динамо»

«Динамо» обсудит с «Болоньей» досрочное прекращение аренды полузащитника Николы Моро.
Переговоры состоятся после завершения первой части сезона РПЛ. Если стороны договорятся, то 24-летний футболист зимой вернется в Россию.
Хорвата в «Болонью» приглашал Синиша Михайлович, а после смены тренера он потерял место в составе.
Из-за отсутствия игровой практики хавбек не попал в расширенный список сборной на ЧМ-2022, поэтому он задумался о переменах в карьере.
- Моро перешел из «Динамо» в «Болонью» в конце августа.
- За итальянскую команду он провел всего 3 матча (154 минуты).
Источник: «Спорт-Экспресс»