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    Моро может зимой вернуться из «Болоньи» в «Динамо»

    «Динамо» обсудит с «Болоньей» досрочное прекращение аренды полузащитника Николы Моро.

    Переговоры состоятся после завершения первой части сезона РПЛ. Если стороны договорятся, то 24-летний футболист зимой вернется в Россию.

    Хорвата в «Болонью» приглашал Синиша Михайлович, а после смены тренера он потерял место в составе.

    Из-за отсутствия игровой практики хавбек не попал в расширенный список сборной на ЧМ-2022, поэтому он задумался о переменах в карьере.

    • Моро перешел из «Динамо» в «Болонью» в конце августа.
    • За итальянскую команду он провел всего 3 матча (154 минуты).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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