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Экс-директор «Чертаново» Ларин написал письмо из тюрьмы

31 октября 2022, 17:24
3

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин написал «Матч ТВ» письмо из СИЗО‑2 «Бутырка», в котором он отбывает наказание за мошенничество.

  • Ларин проведет 3 года в колонии общего режима.
  • По версии следствия, он завышал численность игроков академии «Чертаново», чтобы получать повышенное финансирование.
  • Ларин возглавлял академию с 2008 по 2021 год.

«У меня все хорошо! В среду, 26 октября меня переселили в постоянную камеру, где, надеюсь, буду находиться до апелляции. Условия содержания хорошие! Есть телевизор и холодильник. Очень хочется, чтобы игры «Крыльев Советов» показывали по основному каналу «Матч ТВ».

Камера на четыре человека, соседи – хорошие. Вообще и администрация в «Бутырке», и те из заключенных, с которыми удалось познакомиться пока был на карантине и на разных сборных пунктах, относятся ко мне с уважением. Никаких проблем нет.

Конечно, я в курсе поддержки ребят во время игр. Мне было очень приятно, что на следующий день после суда на матче «Факел»«Крылья Советов» комментаторы в трансляции оказали мне поддержку. Было очень приятно, особенно на фоне удивленных сокамерников, тогда я был еще в СИЗО‑7.

Вообще мне кажется, что в зале Замоскворецкого суда после вынесения приговора все, кто пришли меня поддержать, были намного больше шокированы приговором, чем я. Никто в это не верил. А я, наоборот, для себя все понял еще на предыдущем заседании, когда отказались приобщить к делу документы, такие как трудовые договора со спортсменами, которые показывали, куда шли деньги от этих списков учащихся.

Так что я спокойно пережил слова судьи о том, что «в целях восстановления социальной справедливости и несомненной опасности для общества необходимо применить ко мне наказание, связанное с лишением свободы». Так что сижу и исправляюсь!

Как говорила моя бабушка: «Сделанного не исправить, так говорят в Турции, когда казнят не того, кого надо». Конечно, у меня за эти дни, а уже прошел месяц, были непростые моменты, когда было грустновато. Но я сразу вспоминал свою другую бабушку, которая провела 18 лет в сталинских лагерях как жена «врага народа».

Хотел бы сказать огромное спасибо всем, кто меня поддерживает. Письма приходят не только от друзей и знакомых, но даже от ребят, которые сейчас учатся в «Чертаново». Отдельное спасибо, конечно, всем нашим выпускникам, ведь теперь, после погашения иска, есть надежда на что‑то хорошее во время апелляции.

Хожу в майке капитана «Крыльев Советов» Солдатенкова, которого я тренировал несколько лет. Душу греет! Пишите письма, отвечу всем!

P. S. Отдельное спасибо всей команде Broke Boys», – написал Ларин.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Чертаново
Комментарии (3)
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Вомбат
1667227217
Будем надеяться, что он выйдет намного раньше сфабрикованного ему срока.
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Enter2006
1667227984
"Очень хочется, чтобы игры «Крыльев Советов» показывали по основному каналу «Матч ТВ»." Об этом уже несколько лет говорят, но всем пох, и даже бункерному обещавшему "развитие и популяризацию" футбола. Вокруг бабло. Всем хочется. И в столице, и в маленьком городке, и в деревне где ребенок мог бы бесплатно посмотреть футбол, проникнуться им, и возможно стать вторым Месси или Роналду. Но увы, бесплатно на каналах только "менты, перестрелки и водка". Чему учим молодежь непонятно. А вот за футбольчик - заплати!
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