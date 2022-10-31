В РФС прокомментировали отмену матча Россия – Босния

италию подавайте. раз они пролетели мимом чм, то почему нет. пусть мелоня подсуетится.
В РФС отреагировали на перенос товарищеского матча между сборными России и Боснии, назначенного на 19 ноября.
«РФС заранее предполагал возможность переноса матча с Боснией и Герцеговиной на более поздний срок, поэтому заранее прорабатывал различные варианты проведениях встреч с другими соперниками.
План предстоящего учебно-тренировочного сбора не будет нарушен, предполагается проведение двух игр. Первым соперником станет Таджикистан, второй будет объявлен в ближайшее время», — сообщили в службе коммуникаций РФС.
- Матч должен был пройти в Санкт-Петербурге.
- УЕФА одобрил его проведение.
- Однако некоторые боснийские футболисты, функционеры и политики стали угрожать бойкотом игры.