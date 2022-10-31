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    В РФС прокомментировали отмену матча Россия – Босния

    В РФС отреагировали на перенос товарищеского матча между сборными России и Боснии, назначенного на 19 ноября.

    «РФС заранее предполагал возможность переноса матча с Боснией и Герцеговиной на более поздний срок, поэтому заранее прорабатывал различные варианты проведениях встреч с другими соперниками.

    План предстоящего учебно-тренировочного сбора не будет нарушен, предполагается проведение двух игр. Первым соперником станет Таджикистан, второй будет объявлен в ближайшее время», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

    • Матч должен был пройти в Санкт-Петербурге.
    • УЕФА одобрил его проведение.
    • Однако некоторые боснийские футболисты, функционеры и политики стали угрожать бойкотом игры.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2366

      fakeid 11 минут назад

      италию подавайте. раз они пролетели мимом чм, то почему нет. пусть мелоня подсуетится.

      0
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      Рейтинг: +1091

      Красногвардейчик 1 час назад

      Да плевать на них

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11776

      Алексей З 1 час назад

      В очередь выстроились желающие сыграть с Россией.

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