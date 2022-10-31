Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сборные России и Таджикистана договорились сыграть сильнейшими составами

Сборные России и Таджикистана договорились сыграть сильнейшими составами

31 октября 2022, 13:40
3

В Федерации футбола Таджикистана заявили, что сборная России сыграет в товарищеском матче в сильнейшем составе.

— Сборная России — хороший спарринг для вашей команды?

— Безусловно. Все‑таки сборная России — четвертьфиналист домашнего чемпионата мира‑2018. В рейтинге ФИФА команда Карпина занимает 38‑е место.

В этом году наша сборная впервые в своей истории пробилась в финальную часть Кубка Азии‑2023. И товарищеский матч со сборной России послужит хорошим этапом подготовки к финальной части азиатского первенства.

— Обговаривался ли состав сборной России? Это должен быть сильнейший состав или для вас это не так важно?

— Согласно подписанному договору, обе стороны обеспечивают участие сборных команд в предстоящем товарищеском матче в Душанбе в максимально сильном составе.

  • Матч состоится 17 ноября.
  • Игра будет носить официальный статус.
  • В сентябре россияне победили Киргизию (2:1).
  • Россия отстранена от международных турниров.

Еще по теме:
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России 3
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?» 4
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Таджикистан
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боратти
1667214092
Сильнейший состав Таджикистана! Гы-гы-гы!
Ответить
Беспонтий
1667215445
блин тогда лучше не позориться
Ответить
Shamil79
1667228844
сильнейший состав...на ЧМ всех бы порвали
Ответить
Главные новости
Фото«ПСЖ» продлил контракты с Луисом Энрике и пятью футболистами
22:14
Суперлига. «Галатасарай» вырвал победу в стамбульском дерби, дважды забив после замены Батракова
21:55
2
Бубнов дал совет Галактионову, как использовать Мостового в «Локомотиве»
21:42
2
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя Лиги чемпионов
21:31
1
У «Локомотива» сорвался трансфер воспитанника ЦСКА
21:21
1
«Спартак» определился с ценой на Солари
20:45
7
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
20:30
Медиафутбольная сборная России в дебютном матче Слуцкого победила Таджикистан – 4:3!
20:16
4
ФотоРеакция дочери Семака на уход Мостового из «Зенита»
20:02
11
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
19:23
3
Все новости
Все новости
Черданцев предположил, почему «Динамо» пришлось отказаться от двух латиноамериканцев
21:50
Орлов определил, в каком году был сильнейший «Зенит»
21:39
1
«Балтика» продлила контракт с капитаном команды
21:09
1
В «Динамо» знали о скандальной репутации Платы: «Были готовы работать с этими рисками»
20:56
«Спартак» определился с ценой на Солари
20:45
7
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
20:30
ФотоРеакция дочери Семака на уход Мостового из «Зенита»
20:02
11
«Мы устали молчать»: организатор концерта Канье Уэста уличил во лжи «Газпром Арену»
19:48
16
Смородская оценила перспективы Мостового в «Локомотиве»
19:36
2
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
19:23
3
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
19:00
6
ФотоМахачкалинское «Динамо» объявило о переходе защитника из Узбекистана
18:51
Прогноз Пономарева на матч «Зенит» – ЦСКА: «У меня какое-то тревожное чувство»
18:43
10
Игнатьев – об Алжире: «Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе: «О, Путин»
18:18
25
Губерниев ответил, спасет ли Мостовой «Локомотив»
17:58
3
«Рубин» намерен избавиться от двух российских защитников
17:43
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
17:31
3
Малафеев – о лидере «Зенита»: «Местами смотрится своеобразно»
17:19
1
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
17:13
2
ВидеоМостовой обратился к болельщикам «Локомотива»
16:56
3
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
16:41
4
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
16:29
16
ЦСКА отдаст Шуманского во вторую аренду подряд
16:22
1
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:13
10
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
7
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
15:38
Спартаковец Бабич выбрал топ-3 самых сложных соперников в РПЛ
15:25
Губерниев оценил шансы «Зенита» и ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ
14:44
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+