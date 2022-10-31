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    Сборные России и Таджикистана договорились сыграть сильнейшими составами

    В Федерации футбола Таджикистана заявили, что сборная России сыграет в товарищеском матче в сильнейшем составе.

    — Сборная России — хороший спарринг для вашей команды?

    — Безусловно. Все‑таки сборная России — четвертьфиналист домашнего чемпионата мира‑2018. В рейтинге ФИФА команда Карпина занимает 38‑е место.

    В этом году наша сборная впервые в своей истории пробилась в финальную часть Кубка Азии‑2023. И товарищеский матч со сборной России послужит хорошим этапом подготовки к финальной части азиатского первенства.

    — Обговаривался ли состав сборной России? Это должен быть сильнейший состав или для вас это не так важно?

    — Согласно подписанному договору, обе стороны обеспечивают участие сборных команд в предстоящем товарищеском матче в Душанбе в максимально сильном составе.

    • Матч состоится 17 ноября.
    • Игра будет носить официальный статус.
    • В сентябре россияне победили Киргизию (2:1).
    • Россия отстранена от международных турниров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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