Слуцкий объяснил отсутствие Дзагоева в матче с «Балтикой»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему полузащитник Алан Дзагоев не попал в заявку на матч Первой лиги с «Балтикой» (3:3).

«Дзагоев получил небольшое повреждение в прошлой игре с «Акроном». Эту неделю он не тренировался. У него, Ильи Самошникова и Александра Мартыновича несерьезные травмы. Они могут вернуться в ближайшие дни», – сказал Слуцкий.

Дзагоев провел за «Рубин» 8 матчей и забил 1 гол.

Клуб занимает 5-е место в Первой лоиге.

Как дела у Слуцкого и «Рубина». Фанаты требуют его отставки: клуб уже вылетел из Кубка и далек от первого места