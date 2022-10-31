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    Слуцкий объяснил отсутствие Дзагоева в матче с «Балтикой»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему полузащитник Алан Дзагоев не попал в заявку на матч Первой лиги с «Балтикой» (3:3).

    «Дзагоев получил небольшое повреждение в прошлой игре с «Акроном». Эту неделю он не тренировался. У него, Ильи Самошникова и Александра Мартыновича несерьезные травмы. Они могут вернуться в ближайшие дни», – сказал Слуцкий.

    • Дзагоев провел за «Рубин» 8 матчей и забил 1 гол.
    • Клуб занимает 5-е место в Первой лоиге.

    Как дела у Слуцкого и «Рубина». Фанаты требуют его отставки: клуб уже вылетел из Кубка и далек от первого места

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    Источник: «Р-Спорт»

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