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Слуцкий объяснил отсутствие Дзагоева в матче с «Балтикой»

31 октября 2022, 00:51

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему полузащитник Алан Дзагоев не попал в заявку на матч Первой лиги с «Балтикой» (3:3).

«Дзагоев получил небольшое повреждение в прошлой игре с «Акроном». Эту неделю он не тренировался. У него, Ильи Самошникова и Александра Мартыновича несерьезные травмы. Они могут вернуться в ближайшие дни», – сказал Слуцкий.

  • Дзагоев провел за «Рубин» 8 матчей и забил 1 гол.
  • Клуб занимает 5-е место в Первой лоиге.

Как дела у Слуцкого и «Рубина». Фанаты требуют его отставки: клуб уже вылетел из Кубка и далек от первого места

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Первая лига Рубин Дзагоев Алан Слуцкий Леонид
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