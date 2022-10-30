Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Широков: «У Дулаева из «Химок» центнер веса. Как так можно играть?»

    Бывший полузащитник «Химок» Роман Широков раскритиковал форму форварда команды Джамбулата Дулаева.

    • Игрок дебютировал в РПЛ накануне в матче 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6).

    – Но очень много пропускают «Химки».

    – Кредит доверия высокий. Команда играет в атакующий футбол. Непонятно, правда, кто играет – «Химки» или их соперник.

    – В чем проблема?

    – В руководстве. Вы видели 84-го номера [Дулаева]? Это, наверное, друг 7-го номера [Ильи Садыгова]. Вопросов нет, пенальти он заработал. Но у него вес, наверное, больше, чем у меня. Центнер, наверное. Как так можно играть в футбол?

    Новости по теме
    Психолог назвал причину агрессивного поведения Гогниева 3
    ⚽ РПЛ. «Зенит» сыграет с «Краснодаром», «Спартак» – с «Торпедо» 12
    Фанаты «Химок» выступили с обращением к губернатору. Они считают, что клуб позорят, и не против вылета в КФК 14
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:37
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5176

      Enter2006 2 часа назад

      Почерк уже вырисовывается... Садыгов, Гудиев, Гогниев, Дулаев... Осталось только палатку с шаурмой посередине поля открыть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11127

      alex1951 3 часа назад

      А чё? Будет ,как ,,Кувалда Шульц,, в НХЛ....такие тоже нужны ...на бедро и в аут)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11