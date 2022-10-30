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  • Широков: «У Дулаева из «Химок» центнер веса. Как так можно играть?»

Широков: «У Дулаева из «Химок» центнер веса. Как так можно играть?»

30 октября 2022, 17:37
2

Бывший полузащитник «Химок» Роман Широков раскритиковал форму форварда команды Джамбулата Дулаева.

  • Игрок дебютировал в РПЛ накануне в матче 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6).

– Но очень много пропускают «Химки».

– Кредит доверия высокий. Команда играет в атакующий футбол. Непонятно, правда, кто играет – «Химки» или их соперник.

– В чем проблема?

– В руководстве. Вы видели 84-го номера [Дулаева]? Это, наверное, друг 7-го номера [Ильи Садыгова]. Вопросов нет, пенальти он заработал. Но у него вес, наверное, больше, чем у меня. Центнер, наверное. Как так можно играть в футбол?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки Широков Роман Дулаев Джамбулат
Комментарии (2)
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alex1951
1667141313
А чё? Будет ,как ,,Кувалда Шульц,, в НХЛ....такие тоже нужны ...на бедро и в аут)))
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Enter2006
1667145124
Почерк уже вырисовывается... Садыгов, Гудиев, Гогниев, Дулаев... Осталось только палатку с шаурмой посередине поля открыть.
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