Широков: «У Дулаева из «Химок» центнер веса. Как так можно играть?»

Почерк уже вырисовывается... Садыгов, Гудиев, Гогниев, Дулаев... Осталось только палатку с шаурмой посередине поля открыть.
Бывший полузащитник «Химок» Роман Широков раскритиковал форму форварда команды Джамбулата Дулаева.
- Игрок дебютировал в РПЛ накануне в матче 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6).
– Но очень много пропускают «Химки».
– Кредит доверия высокий. Команда играет в атакующий футбол. Непонятно, правда, кто играет – «Химки» или их соперник.
– В чем проблема?
– В руководстве. Вы видели 84-го номера [Дулаева]? Это, наверное, друг 7-го номера [Ильи Садыгова]. Вопросов нет, пенальти он заработал. Но у него вес, наверное, больше, чем у меня. Центнер, наверное. Как так можно играть в футбол?