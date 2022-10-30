Широков: «У Дулаева из «Химок» центнер веса. Как так можно играть?»

Бывший полузащитник «Химок» Роман Широков раскритиковал форму форварда команды Джамбулата Дулаева.

Игрок дебютировал в РПЛ накануне в матче 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6).

– Но очень много пропускают «Химки».

– Кредит доверия высокий. Команда играет в атакующий футбол. Непонятно, правда, кто играет – «Химки» или их соперник.

– В чем проблема?

– В руководстве. Вы видели 84-го номера [Дулаева]? Это, наверное, друг 7-го номера [Ильи Садыгова]. Вопросов нет, пенальти он заработал. Но у него вес, наверное, больше, чем у меня. Центнер, наверное. Как так можно играть в футбол?