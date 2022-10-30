Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Хохлов – о получении 65 миллионов рублей: «Когда стирают твою фамилию, за это нужно бороться»

    Бывший игрок сборной России Дмитрий Хохлов дал комментарий после суда, выигранного у Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

    Хохлов получит 65 миллионов рублей компенсации.

    • В соцсети блокировалось любое упоминание, связанное с фамилией Хохлова.
    • Фамилия трактовалась как пренебрежительное наименование украинцев.
    • Хохлов хотел отсудить 150 миллионов рублей.

    – Уже приготовили банковскую ячейку или кейс для 65 миллионов рублей, которые недавно отсудили у запрещенной в России социальной сети?

    – Не комментировал эту тему, но скажу: очень доволен тем, что прошли этот этап. И результатом тоже. Здравый смысл победил, хотя всем понятно, что до окончания эпопеи еще далеко.

    – Ответчик подал апелляцию?

    – Нет, но может просто не исполнить решение суда. Будем дополнительно уведомлять, уже на их территории, это официальная процедура. Практика подсказывает: законы, о соблюдении которых много говорится, иногда действуют там в одну сторону. Посмотрим, как это будет.

    – Много было хлопот с подачей иска?

    – Не очень. Всем занималась адвокат, с которой работаем, большая умница. Рутину полностью взяла на себя, четко выполнила все сроки и процедуры. Мне выпали какие‑то мелочи.

    – Не смущало, что у иска был немного комический подтекст?

    – Нет, потому что так не считаю. Когда стирают твою фамилию, за это нужно бороться.

    Новости по теме
    «Проседание чувствуется». Хохлов – об уровне РПЛ
    Хохлов: «Предложения периодически появляются, но пока ничего не заинтересовало»
    Адвокат рассказал, есть ли у Хохлова шансы получить 65 миллионов рублей от фейсбука
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:54
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1695

      Sviro 1 час назад

      Осталось только получить деньги. Ответчик не в России, просто так со счёта не спишешь!! Удачи Хохлову!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3735

      minaev23 1 час назад

      Хорошо иметь такую фамилию! 65 лямов в карман за просто так - отлично. Пиарщик долбаный! А сколько по России таких хохловых?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11