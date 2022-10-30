Хохлов – о получении 65 миллионов рублей: «Когда стирают твою фамилию, за это нужно бороться»

Осталось только получить деньги. Ответчик не в России, просто так со счёта не спишешь!! Удачи Хохлову!!
Бывший игрок сборной России Дмитрий Хохлов дал комментарий после суда, выигранного у Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).
Хохлов получит 65 миллионов рублей компенсации.
- В соцсети блокировалось любое упоминание, связанное с фамилией Хохлова.
- Фамилия трактовалась как пренебрежительное наименование украинцев.
- Хохлов хотел отсудить 150 миллионов рублей.
– Уже приготовили банковскую ячейку или кейс для 65 миллионов рублей, которые недавно отсудили у запрещенной в России социальной сети?
– Не комментировал эту тему, но скажу: очень доволен тем, что прошли этот этап. И результатом тоже. Здравый смысл победил, хотя всем понятно, что до окончания эпопеи еще далеко.
– Ответчик подал апелляцию?
– Нет, но может просто не исполнить решение суда. Будем дополнительно уведомлять, уже на их территории, это официальная процедура. Практика подсказывает: законы, о соблюдении которых много говорится, иногда действуют там в одну сторону. Посмотрим, как это будет.
– Много было хлопот с подачей иска?
– Не очень. Всем занималась адвокат, с которой работаем, большая умница. Рутину полностью взяла на себя, четко выполнила все сроки и процедуры. Мне выпали какие‑то мелочи.
– Не смущало, что у иска был немного комический подтекст?
– Нет, потому что так не считаю. Когда стирают твою фамилию, за это нужно бороться.