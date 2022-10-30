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  • Хохлов – о получении 65 миллионов рублей: «Когда стирают твою фамилию, за это нужно бороться»

Хохлов – о получении 65 миллионов рублей: «Когда стирают твою фамилию, за это нужно бороться»

30 октября 2022, 14:54
5

Бывший игрок сборной России Дмитрий Хохлов дал комментарий после суда, выигранного у Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Хохлов получит 65 миллионов рублей компенсации.

  • В соцсети блокировалось любое упоминание, связанное с фамилией Хохлова.
  • Фамилия трактовалась как пренебрежительное наименование украинцев.
  • Хохлов хотел отсудить 150 миллионов рублей.

– Уже приготовили банковскую ячейку или кейс для 65 миллионов рублей, которые недавно отсудили у запрещенной в России социальной сети?

– Не комментировал эту тему, но скажу: очень доволен тем, что прошли этот этап. И результатом тоже. Здравый смысл победил, хотя всем понятно, что до окончания эпопеи еще далеко.

– Ответчик подал апелляцию?

– Нет, но может просто не исполнить решение суда. Будем дополнительно уведомлять, уже на их территории, это официальная процедура. Практика подсказывает: законы, о соблюдении которых много говорится, иногда действуют там в одну сторону. Посмотрим, как это будет.

– Много было хлопот с подачей иска?

– Не очень. Всем занималась адвокат, с которой работаем, большая умница. Рутину полностью взяла на себя, четко выполнила все сроки и процедуры. Мне выпали какие‑то мелочи.

– Не смущало, что у иска был немного комический подтекст?

– Нет, потому что так не считаю. Когда стирают твою фамилию, за это нужно бороться.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Хохлов Дмитрий
Комментарии (5)
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deinego77@yandex.ru
1667134310
Хорошо иметь такую фамилию! 65 лямов в карман за просто так - отлично. Пиарщик долбаный! А сколько по России таких хохловых?
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Sviro
1667135272
Осталось только получить деньги. Ответчик не в России, просто так со счёта не спишешь!! Удачи Хохлову!!
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