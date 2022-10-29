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    РПЛ. ЦСКА победил на выезде «Локомотив» и прервал серию из четырех безвыигрышных матчей

    ЦСКА в 15-м туре чемпионата России победил в гостях «Локомотив». Единственный гол забил Хесус Медина.

    Команда Владимира Федотова поднялась на третье место. «Локомотив» идет 14-м.

    ЦСКА прервал серию из четырех матчей без побед.

    Россия. РПЛ. 15-й тур

    Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Медина, 22.

    Удаления: нет – Ушаков, 90+6 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии23
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      Рейтинг: +17848

      житель СПб 4 минуты назад

      Армейцев можно поздравить, Локо - посочувствовать. Им сегодня не повезло, хотя очень старались. При такой игре из подвала должны выбраться...

      0
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      Рейтинг: +5977

      Красногорск_Фан > житель СПб 2 минуты назад

      Они не спешат. А потом можно вспомнить круглые глаза болельщиков рубина на 90+ минуте последнего в туре матча

      0
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      Рейтинг: +26403

      JTherry 6 минут назад

      Марадишвили запорол такой выход один в один с Конифеевым, свой игрок в чужой команде, ни на что не намекаю, но играл он сегодня "по привычке" за коней (взгляд со стороны)... Любимов хорошо судил, задав высокую планку борьбы на поле, лучше "ручного" Карася...

      0
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      Рейтинг: +3511

      CSKA57 12 минут назад

      С неубедительной победой...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +430

      gennadiy 12 минут назад

      Ну судья и гни да.Так и тянул на ничейку...

      3
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      Рейтинг: +2366

      АЛЕКС 58 16 минут назад

      Жаль что гол Ушакова отменили из-за плаксы бригадирши проводниц.

      3
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      Рейтинг: +777

      Каменный стояк 17 минут назад

      Коломотив будет отлично смотреться в первом дивизионе на будущий год

      1
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      Рейтинг: +5977

      Красногорск_Фан 17 минут назад

      Противней всего довольное рыло Федотова. Победа по делу. Коням зачет, локомотив даже в ничью не может сыграть с командами из верхней части таблицы. При шпалыче такой куйни не было

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      Рейтинг: +2723

      фанат джигурды > Красногорск_Фан 19 минут назад

      Даже в навале опозорились.

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      Рейтинг: +5977

      Красногорск_Фан > фанат джигурды 17 минут назад

      Я первый тайм не смотрел. Но судя по всему ничего не потерял

      0
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      Рейтинг: +2723

      фанат джигурды > Красногорск_Фан 13 минут назад

      Я тоже с ребенком гулял)))

      А в финальном навале Игорь знатно отстоялся в стороне.

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      Рейтинг: +233

      Ill Ich 18 минут назад

      Это была упорная и равная по содержанию игра. Можно сказать, что армейцам повезло. Но везёт - сильнейшим!

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      Рейтинг: +5977

      Красногорск_Фан > Ill Ich 15 минут назад

      Гвардиола с тобой бы не согласился. Когда Кристал пэлэс обыграло ман пососите 1-3 при сочетании ударов в створ 27- 3

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      Рейтинг: +69421

      insider_retro 18 минут назад

      Необходимая, долгожданная и трудная победа...

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      Рейтинг: +2407

      docndoc 18 минут назад

      Довольно грязно играли армейцы, особенно когда стали играть на удержание. И судья вольно или невольно им сегодня помог. Хотя в игре Локо кроме большого желания веских аргументов на положительный результат я не увидел.

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