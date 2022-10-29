РПЛ. ЦСКА победил на выезде «Локомотив» и прервал серию из четырех безвыигрышных матчей

Армейцев можно поздравить, Локо - посочувствовать. Им сегодня не повезло, хотя очень старались. При такой игре из подвала должны выбраться...
ЦСКА в 15-м туре чемпионата России победил в гостях «Локомотив». Единственный гол забил Хесус Медина.
Команда Владимира Федотова поднялась на третье место. «Локомотив» идет 14-м.
ЦСКА прервал серию из четырех матчей без побед.
Россия. РПЛ. 15-й тур
Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Медина, 22.
Удаления: нет – Ушаков, 90+6 (вторая ж.к.).