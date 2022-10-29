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    Примера. Аутсайдер «Кадис» на 99-й минуте вырвал победу над «Атлетико»

    «Атлетико» в 12-м туре чемпионата Испании проиграл «Кадису». К 85-й минуте мадридцы уступали 0:2. Потом они сравняли счет.

    Однако на 90+9 минуте «Кадис» вырвал победу. Забил Рубен Собрино.

    «Атлетико» идет на третьем месте. «Кадис» находится в зоне вылета.

    Испания. Примера. 12-й тур

    Кадис – Атлетико – 3:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бонгонда, 1; 2:0 – Фернандес, 81; 2:1 – Эрнандес, 85 (в свои ворота); 2:2 – Фелиш, 89; 3:2 – Собрино, 90+9.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:16
    Комментарии2
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      Рейтинг: +98

      Болотоход 1 час назад

      Не всегда же отскакивать и вырывать победы атлетико на последних минутах,это карма!!!

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      Рейтинг: +906

      ARSteven89 2 часа назад

      На месте Симеоне можно сойти с ума с такой футбольной недельки )

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