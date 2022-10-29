Примера. Аутсайдер «Кадис» на 99-й минуте вырвал победу над «Атлетико»

«Атлетико» в 12-м туре чемпионата Испании проиграл «Кадису». К 85-й минуте мадридцы уступали 0:2. Потом они сравняли счет.

Однако на 90+9 минуте «Кадис» вырвал победу. Забил Рубен Собрино.

«Атлетико» идет на третьем месте. «Кадис» находится в зоне вылета.

Испания. Примера. 12-й тур

Кадис – Атлетико – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Бонгонда, 1; 2:0 – Фернандес, 81; 2:1 – Эрнандес, 85 (в свои ворота); 2:2 – Фелиш, 89; 3:2 – Собрино, 90+9.

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