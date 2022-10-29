«Локомотив» и ЦСКА назвали стартовые составы на дерби. На «Бомбардире» будет текстовый онлайн

Стали известны стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА.

«Локомотив»: Гилерме, Ненахов, Тикнизян, Магкеев, Едвай, Баринов, Миранчук, Марадишвили, Карпукас, Камано, Изидор.

Запасные: Савин, Худяков, Живоглядов, Кузьмичeв, Мампасси, Митай, Куликов, Керк, Раконьяц, Педро Габриэл.

ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Лукин, Роша, Зайнутдинов, Обляков, Мухин, Мендес, Медина, Карраскаль, Чалов.

Запасные: Тороп, Боков, Фукс, Ушаков, Гайч, Щенников, Яковлев, Каптилович, Дивеев, Ермаков, Заболотный.