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    Черчесов рассказал, почему не поедет на ЧМ-2022

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов объяснил, почему не посетит чемпионат мира в Катаре.

    «Планов посетить ЧМ-2022 в Катаре нет. Мне есть чем заниматься. Будем думать со штабом: кого брать, продавать; анализировать, какие вносить коррективы.

    К тому же есть семья. В Осетию слетаю – планов много», – сказал Черчесов.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      reownrew 5 минут назад

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      Рейтинг: +11104

      alex1951 41 минуту назад

      И правильно....Катар - эт не Осетия..да денех нема...А Чабану в горах баранов выгуливать....самое то.

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