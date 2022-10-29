Черчесов рассказал, почему не поедет на ЧМ-2022

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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов объяснил, почему не посетит чемпионат мира в Катаре.
«Планов посетить ЧМ-2022 в Катаре нет. Мне есть чем заниматься. Будем думать со штабом: кого брать, продавать; анализировать, какие вносить коррективы.
К тому же есть семья. В Осетию слетаю – планов много», – сказал Черчесов.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.