Черчесов рассказал, почему не поедет на ЧМ-2022

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов объяснил, почему не посетит чемпионат мира в Катаре.

«Планов посетить ЧМ-2022 в Катаре нет. Мне есть чем заниматься. Будем думать со штабом: кого брать, продавать; анализировать, какие вносить коррективы.

К тому же есть семья. В Осетию слетаю – планов много», – сказал Черчесов.