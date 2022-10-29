Черчесов отреагировал на вручение Бензема «Золотого мяча»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о том, что обладателем «Золотого мяча» стал форвард «Реала» Карим Бензема.

«Бензема однозначно провeл хороший сезон. Мне было понятно, что в этом году Карим – единственный кандидат.

Десятилетие играет на топ-уровне. Значит, заслужил. Просто так такие награды не дают», – заявил Черчесов.