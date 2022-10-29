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    Черчесов отреагировал на вручение Бензема «Золотого мяча»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о том, что обладателем «Золотого мяча» стал форвард «Реала» Карим Бензема.

    «Бензема однозначно провeл хороший сезон. Мне было понятно, что в этом году Карим – единственный кандидат.

    Десятилетие играет на топ-уровне. Значит, заслужил. Просто так такие награды не дают», – заявил Черчесов.

    • В сезоне-2021/22 Бензема забил 44 гола и сделал 15 ассистов в 46 матчах.
    • Он выиграл с «Реалом» Примеру, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.
    • Француз набрал 549 из 558 возможных баллов в голосовании.

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    Источник: «Чемпионат»

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