Маслов назвал условие для ухода из «Спартака»

Защитник «Спартака» Павел Маслов дал понять, что готов уйти из московского клуба только ради продолжения карьеры в Европе.

– Мне, конечно, хочется играть больше, но меня абсолютно все устраивает. Я доверяю тренеру – как он решит, так и будет.

– У тебя контракт до лета 2024 года. Понятно, что пока рано говорить о подписании нового соглашения, но ты потенциально хотел бы остаться в команде?

– Конечно. Я люблю «Спартак», но это будет зависеть исключительно от клуба – захочет ли он продолжить со мной сотрудничество.

Не хочу пока об этом думать, впереди действительно еще много времени, я собираюсь играть и доказывать, что достоин быть здесь.

Жизнь – интересная вещь, и не всегда возможно делать то, что ты хочешь.

Например, всегда есть вариант с желанием уехать в Европу, но в России мне бы хотелось провести всю карьеру в «Спартаке», но как это будет – никто не знает.