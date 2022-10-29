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    Маслов назвал условие для ухода из «Спартака»

    Защитник «Спартака» Павел Маслов дал понять, что готов уйти из московского клуба только ради продолжения карьеры в Европе.

    – Мне, конечно, хочется играть больше, но меня абсолютно все устраивает. Я доверяю тренеру – как он решит, так и будет.

    – У тебя контракт до лета 2024 года. Понятно, что пока рано говорить о подписании нового соглашения, но ты потенциально хотел бы остаться в команде?

    – Конечно. Я люблю «Спартак», но это будет зависеть исключительно от клуба – захочет ли он продолжить со мной сотрудничество.

    Не хочу пока об этом думать, впереди действительно еще много времени, я собираюсь играть и доказывать, что достоин быть здесь.

    Жизнь – интересная вещь, и не всегда возможно делать то, что ты хочешь.

    Например, всегда есть вариант с желанием уехать в Европу, но в России мне бы хотелось провести всю карьеру в «Спартаке», но как это будет – никто не знает.

    • 22-летний Маслов выступает за «Спартак» с 2018 года.
    • В этом сезоне игрок провел 10 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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    Источник: Metaratings

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