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    Вингер «Болоньи» готов перейти в «Спартак», «Динамо» или «Зенит»

    Луиджи Соррентино, агент флангового нападающего «Болоньи» Мусы Барроу, оценил шансы игрока оказаться в клубе РПЛ.

    «Мусе было бы интересно поиграть в России. Предложений по нему пока не было, но он бы точно согласился перейти в «Спартак», «Динамо» или «Зенит», это отличные клубы», – сказал агент.

    • 23-летний Барроу – воспитанник «Аталанты».
    • В этом сезоне гамбийский вингер забил 2 гола и сделал 1 ассист в 9 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 08:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1662

      alefreddy 50 минут назад

      может и прикупят польза в Италии есть

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