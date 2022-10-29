Вингер «Болоньи» готов перейти в «Спартак», «Динамо» или «Зенит»

Луиджи Соррентино, агент флангового нападающего «Болоньи» Мусы Барроу, оценил шансы игрока оказаться в клубе РПЛ.

«Мусе было бы интересно поиграть в России. Предложений по нему пока не было, но он бы точно согласился перейти в «Спартак», «Динамо» или «Зенит», это отличные клубы», – сказал агент.