Вингер «Болоньи» готов перейти в «Спартак», «Динамо» или «Зенит»

может и прикупят польза в Италии есть
Луиджи Соррентино, агент флангового нападающего «Болоньи» Мусы Барроу, оценил шансы игрока оказаться в клубе РПЛ.
«Мусе было бы интересно поиграть в России. Предложений по нему пока не было, но он бы точно согласился перейти в «Спартак», «Динамо» или «Зенит», это отличные клубы», – сказал агент.
- 23-летний Барроу – воспитанник «Аталанты».
- В этом сезоне гамбийский вингер забил 2 гола и сделал 1 ассист в 9 матчах.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.