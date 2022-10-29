«Финансовая составляющая. Мне хотелось повысить уровень жизни». Педриньо – о причине перехода в «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл, также известный как Педриньо, рассказал, почему он согласился присоединиться к московскому клубу.
«Проект, который строит «Локомотив», показался мне очень перспективным. Сыграв в «Локо» один-два удачных сезона, передо мной откроются двери многих европейских чемпионатов.
Ну и еще одной причиной, пусть и не главной, стала финансовая составляющая.
Как и любому человеку мне хотелось повысить уровень своей жизни и быть более раскрепощенным в денежном плане», – заявил бразилец.
- «Локо» купил 22-летнего Педриньо за 3,5 миллиона евро.
- Контракт с ним рассчитан на 4 года.
- Вингер забил 4 гола и сделал 1 ассист в 9 матчах.
Источник: Sport24