«Финансовая составляющая. Мне хотелось повысить уровень жизни». Педриньо – о причине перехода в «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл, также известный как Педриньо, рассказал, почему он согласился присоединиться к московскому клубу.

«Проект, который строит «Локомотив», показался мне очень перспективным. Сыграв в «Локо» один-два удачных сезона, передо мной откроются двери многих европейских чемпионатов.

Ну и еще одной причиной, пусть и не главной, стала финансовая составляющая.

Как и любому человеку мне хотелось повысить уровень своей жизни и быть более раскрепощенным в денежном плане», – заявил бразилец.