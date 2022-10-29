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    «Финансовая составляющая. Мне хотелось повысить уровень жизни». Педриньо – о причине перехода в «Локомотив»

    Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл, также известный как Педриньо, рассказал, почему он согласился присоединиться к московскому клубу.

    «Проект, который строит «Локомотив», показался мне очень перспективным. Сыграв в «Локо» один-два удачных сезона, передо мной откроются двери многих европейских чемпионатов.

    Ну и еще одной причиной, пусть и не главной, стала финансовая составляющая.

    Как и любому человеку мне хотелось повысить уровень своей жизни и быть более раскрепощенным в денежном плане», – заявил бразилец.

    • «Локо» купил 22-летнего Педриньо за 3,5 миллиона евро.
    • Контракт с ним рассчитан на 4 года.
    • Вингер забил 4 гола и сделал 1 ассист в 9 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17573

      Cleaner 38 минут назад

      Прямой Педро парень. Что думает, то и говорит. Но простота она хуже воровства...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +339

      Slavan62 2 часа назад

      Хоть один честно сказал

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