Евсеев матернулся в интервью после победы над «Арсеналом»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев высказался после матча 16-го тура Первой лиги против «Арсенала» (2:1).
«Играли великолепно, особенно в первом тайме. Перебегали, *** [блин], Тулу! И тут вмешались...
Во втором тайме сыграли в автобус. Но про автобус нельзя говорить. Мы играли очень мастеровито!» – сказал Евсеев телеграм-каналу Сергея Ильева.
- «Шинник» весь 2-й тайм провел в меньшинстве.
- Евсеева удалили после празднования решающего гола.
- «Шинник» идет в 2 очках от зоны переходных матчей.
Источник: Бомбардир.ру