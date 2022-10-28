Семин предложил сборной России сыграть против сборной Первой лиги

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, с кем должна сыграть сборная России.
«Сыграть против сборной легионеров РПЛ? Это уже не ново. Идея эта давно находится в умах. Думаю, что РФС нужно это дело организовать.
Но вот, что предлагаю я: чтобы наша национальная сборная сыграла матч против сборной Первой лиги. Это тоже будет очень интересно. Мы сможем увидеть реальный уровень.
Это будет большая мотивация для игроков, которые выступают в Первой лиге», – сказал Семин.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.