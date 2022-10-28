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    Семин предложил сборной России сыграть против сборной Первой лиги

    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, с кем должна сыграть сборная России.

    «Сыграть против сборной легионеров РПЛ? Это уже не ново. Идея эта давно находится в умах. Думаю, что РФС нужно это дело организовать.

    Но вот, что предлагаю я: чтобы наша национальная сборная сыграла матч против сборной Первой лиги. Это тоже будет очень интересно. Мы сможем увидеть реальный уровень.

    Это будет большая мотивация для игроков, которые выступают в Первой лиге», – сказал Семин.

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    Источник: «РБ Спорт»

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