Семин предложил сборной России сыграть против сборной Первой лиги

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, с кем должна сыграть сборная России.

«Сыграть против сборной легионеров РПЛ? Это уже не ново. Идея эта давно находится в умах. Думаю, что РФС нужно это дело организовать.

Но вот, что предлагаю я: чтобы наша национальная сборная сыграла матч против сборной Первой лиги. Это тоже будет очень интересно. Мы сможем увидеть реальный уровень.

Это будет большая мотивация для игроков, которые выступают в Первой лиге», – сказал Семин.