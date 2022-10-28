Колосков: «Черчесов – не сильнейший российский тренер, но им надо гордиться»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на выход «Ференцвароша» в плей-офф Лиги Европы.

«Нельзя, конечно, назвать Черчесова сильнейшим российским тренером после выхода «Ференцвароша» в плей-офф Лиги Европы. Если бы он работал в России и вышел бы куда-то, тогда можно было бы об этом говорить. А сейчас он по паспорту россиянин, а работает в стране, не имеющей никакого отношения к России.

Но надо поздравить его, сказать, что все-таки есть россиянин, который на уровне тренера добился больших результатов и в Австрии, и в Польше, и в Венгрии, так что надо гордиться просто-напросто, не называя его сильнейшим тренером», — сказал Колосков.