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    Колосков: «Черчесов – не сильнейший российский тренер, но им надо гордиться»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на выход «Ференцвароша» в плей-офф Лиги Европы.

    «Нельзя, конечно, назвать Черчесова сильнейшим российским тренером после выхода «Ференцвароша» в плей-офф Лиги Европы. Если бы он работал в России и вышел бы куда-то, тогда можно было бы об этом говорить. А сейчас он по паспорту россиянин, а работает в стране, не имеющей никакого отношения к России.

    Но надо поздравить его, сказать, что все-таки есть россиянин, который на уровне тренера добился больших результатов и в Австрии, и в Польше, и в Венгрии, так что надо гордиться просто-напросто, не называя его сильнейшим тренером», — сказал Колосков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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