Каррера: «Разве в Италии Дзюба будет хуже, чем Жиру или Ибрагимович?»

Поскольку Массимо без работы, он постоянно комментирует российский футбол и футболистов и, в основном, несет пургу. Думаю, надеется, что позовут в Россию.
Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что Дзюба может играть в Италии.
«Дзюба — это футболист, который любит вызовы. Если у него есть желание и силы, то он еще может изменить свою карьеру и перейти в «Венецию». Разве в Италии Дзюба будет хуже, чем Жиру или Ибрагимович?» — сказал Каррера.
- За последние 5 матчей Дзюба провел на поле 7 минут.
- Дзюба пополнил клуб летом как свободный агент.
- Сообщалось, что Дзюба зимой может покинуть «Адана Демирспор».