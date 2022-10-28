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    Каррера: «Разве в Италии Дзюба будет хуже, чем Жиру или Ибрагимович?»

    Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что Дзюба может играть в Италии.

    «Дзюба — это футболист, который любит вызовы. Если у него есть желание и силы, то он еще может изменить свою карьеру и перейти в «Венецию». Разве в Италии Дзюба будет хуже, чем Жиру или Ибрагимович?» — сказал Каррера.

    • За последние 5 матчей Дзюба провел на поле 7 минут.
    • Дзюба пополнил клуб летом как свободный агент.
    • Сообщалось, что Дзюба зимой может покинуть «Адана Демирспор».

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    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16067

      NewLife 29 минут назад

      Поскольку Массимо без работы, он постоянно комментирует российский футбол и футболистов и, в основном, несет пургу. Думаю, надеется, что позовут в Россию.

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      Рейтинг: +741

      г.Онега 46 минут назад

      да сравнил , а что не с джеко сравнил

      0
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      Рейтинг: +1591

      Benifacto 1 час назад

      ой ну опять эти нелепые сравнения, где Жиру и Ибра, и этот деревянный.... зюба уже все показал....

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      Рейтинг: +2017

      Bozigit 1 час назад

      Нет конечно, не будет хуже. Но для начала нужно пробиться в основной состав турецкого клуба

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