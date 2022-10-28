Каррера: «Разве в Италии Дзюба будет хуже, чем Жиру или Ибрагимович?»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что Дзюба может играть в Италии.

«Дзюба — это футболист, который любит вызовы. Если у него есть желание и силы, то он еще может изменить свою карьеру и перейти в «Венецию». Разве в Италии Дзюба будет хуже, чем Жиру или Ибрагимович?» — сказал Каррера.