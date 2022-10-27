Нагельсман – первый тренер, четыре раза обыгравший «Барселону» в Лиге чемпионов

Откуда ползут слухи , что тренера Баварии , хотят сменить на Тухеля? Не удивлюсь если он исполнит Флика, выиграет лч итд, причем по игре видно , что старая гвардия то работает, эрик чупо-мотинг , словно приобрел второе чувство, видно так же что Нагельтсман , варьирует составом, и кстати грамотно, не делает того бардака аля Ковач
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман стал автором уникального достижения.
Он первым в истории Лиги чемпионов четыре раза обыграл «Барселону».
Ранее лучшим результатом среди тренеров было три победы Жозе Моуринью над каталонцами.
- «Барселона» – «Бавария» – 0:3 (14 сентября 2021 года);
- «Бавария» – «Барселона» – 3:0 (8 декабря 2021 года);
- «Бавария» – «Барселона» – 2:0 (13 сентября 2022 года);
- «Барселона» – «Бавария» – 0:3 (26 октября 2022 года).