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    Нагельсман – первый тренер, четыре раза обыгравший «Барселону» в Лиге чемпионов

    Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман стал автором уникального достижения.

    Он первым в истории Лиги чемпионов четыре раза обыграл «Барселону».

    Ранее лучшим результатом среди тренеров было три победы Жозе Моуринью над каталонцами.

    • «Барселона» – «Бавария» – 0:3 (14 сентября 2021 года);
    • «Бавария» – «Барселона» – 3:0 (8 декабря 2021 года);
    • «Бавария» – «Барселона» – 2:0 (13 сентября 2022 года);
    • «Барселона» – «Бавария» – 0:3 (26 октября 2022 года).

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    Источник: Opta

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2620

      BlackMurder 40 минут назад

      Откуда ползут слухи , что тренера Баварии , хотят сменить на Тухеля? Не удивлюсь если он исполнит Флика, выиграет лч итд, причем по игре видно , что старая гвардия то работает, эрик чупо-мотинг , словно приобрел второе чувство, видно так же что Нагельтсман , варьирует составом, и кстати грамотно, не делает того бардака аля Ковач

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      Рейтинг: +15998

      Fusballer 1 час назад

      В сухую причём.

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