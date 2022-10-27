Нагельсман – первый тренер, четыре раза обыгравший «Барселону» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман стал автором уникального достижения.

Он первым в истории Лиги чемпионов четыре раза обыграл «Барселону».

Ранее лучшим результатом среди тренеров было три победы Жозе Моуринью над каталонцами.