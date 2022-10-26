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    Форвард «Ахмата» Олейников рассказал, как руководство реагирует на плохую игру

    Иван Олейников, нападающий «Ахмата», рассказал, что руководство заходит в раздевалку команды.

    «Ахмат» – команда с духом, которая будет биться все 90 минут. Нужно быть готовым, что здесь нельзя выйти спустя рукава и играть, как хочется. С тебя всегда спросят – нужно это понимать.

    Если у команды не идeт матч, в раздевалку может зайти руководство и сказать, что мы показываем не тот футбол. Говорят, что это игра не «Ахмата», а непонятно какой команды. За счeт этих слов мы настраиваемся и выходим на второй тайм с другим настроением! Если это происходит до игры, мы заряжены и бьeмся за каждый метр поля», – сказал Олейников.

    • Президент «Ахмата» – Магомед Даудов. Почетный президент – Рамзан Кадыров.
    • «Ахмат» идет в РПЛ 6-м.
    • Олейников пришел в клуб летом из «Чайки».

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    Источник: «Чемпионат»

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