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Давидс: «Антон Миранчук может достичь уровня брата»

26 октября 2022, 20:19

Бывший тренер «Локомотива» Фадлу Давидс поговорил о полузащитнике команды Антоне Миранчуке.

— Назовите трех футболистов, наиболее впечатливших вас в тренировочном процессе.

— Конечно, Вильсон Изидор. Крайне талантливый нападающий, у него огромный потенциал, чтобы выйти на высший уровень. Мне действительно импонировали характер и ментальность капитана Дмитрия Баринова. Настоящий лидер. Миранчук важен с точки зрения регулирования интенсивности игры и принятия решений. Очень спокойный, выбирает верные ходы для превращения атак в голы. Он был ключевым персонажем с точки зрения скорости игры — в необходимые моменты замедлял темп, позволял сохранить владение мячом. Было бы идеально, если бы он смог сыграть во всех матчах в тот момент. У него огромный потенциал, но он не использует его на полную. Если бы удалось разблокировать его талант, его навыки, он бы однозначно был топ-футболистом. Он же играл только на 70-80 процентов от своих возможностей.

— Почему?

— В первом моем матче, против «Химок» (5:0, Кубок России), он отдал три голевые передачи, делал необходимую паузу в нужный момент. В этой игре мы увидели, что он реально может. В следующих двух матчах у него возникали сложности из-за травмы паха. Даже после поединка с «Химками» он испытывал проблемы. Мы знали, что и раньше он боролся с этим повреждением. Решили попробовать выпустить его с «Уралом» (2:4), он старался изо всех сил. Но затем последовало удаление, и учитывая, что Миранчук испытывал болевые ощущения, решили заменить его на Баринова. Основной проблемой были именно травмы, по этой причине он не смог сыграть с «Сочи». На наш взгляд, Антон вполне может достичь уровня своего брата.

  • Давидс проработал в «Локомотиве» несколько дней.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Локомотив Аталанта Торино Миранчук Алексей Миранчук Антон
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