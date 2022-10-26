Колосков сравнил «Зенит» и «Спартак» с европейскими грандами

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о конкуренции в РПЛ.

«Я с удовольствием смотрю игры «не фаворитов». Мне нравится, как играют, помимо «Спартака» и «Зенита», «Динамо», «Крылья Советов», «Краснодар» и «Ростов».

Я с удовольствием смотрю эти игры, потому что сегодня эти команды показывают динамичный футбол, основанный на контроле мяча. Не только у нас, но много, где только две команды конкурируют — в Испании «Реал» и «Барселона», в Италии «Ювентус» и «Наполи», в Англии «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Этому удивляться не надо. Здесь все в полном соответствии с тенденциями, которые есть в европейском мировом футболе», — сказал Колосков.