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    Колосков сравнил «Зенит» и «Спартак» с европейскими грандами

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о конкуренции в РПЛ.

    «Я с удовольствием смотрю игры «не фаворитов». Мне нравится, как играют, помимо «Спартака» и «Зенита», «Динамо», «Крылья Советов», «Краснодар» и «Ростов».

    Я с удовольствием смотрю эти игры, потому что сегодня эти команды показывают динамичный футбол, основанный на контроле мяча. Не только у нас, но много, где только две команды конкурируют — в Испании «Реал» и «Барселона», в Италии «Ювентус» и «Наполи», в Англии «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

    Этому удивляться не надо. Здесь все в полном соответствии с тенденциями, которые есть в европейском мировом футболе», — сказал Колосков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +291

      НикКин 1 час назад

      Наверное таблетки перепутал

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      Рейтинг: +33099

      oyabun 2 часа назад

      Почетный президент несет непочетную пургу. В указанных им странах гораздо больше команд составляют конкуренцию признанным грандам.

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