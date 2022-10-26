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  • Колосков сравнил «Зенит» и «Спартак» с европейскими грандами

Колосков сравнил «Зенит» и «Спартак» с европейскими грандами

26 октября 2022, 18:28
6

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о конкуренции в РПЛ.

«Я с удовольствием смотрю игры «не фаворитов». Мне нравится, как играют, помимо «Спартака» и «Зенита», «Динамо», «Крылья Советов», «Краснодар» и «Ростов».

Я с удовольствием смотрю эти игры, потому что сегодня эти команды показывают динамичный футбол, основанный на контроле мяча. Не только у нас, но много, где только две команды конкурируют — в Испании «Реал» и «Барселона», в Италии «Ювентус» и «Наполи», в Англии «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Этому удивляться не надо. Здесь все в полном соответствии с тенденциями, которые есть в европейском мировом футболе», — сказал Колосков.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (6)
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oyabun
1666798677
Почетный президент несет непочетную пургу. В указанных им странах гораздо больше команд составляют конкуренцию признанным грандам.
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НикКин
1666802631
Наверное таблетки перепутал
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NewLife
1666808496
Спартак конкурирует не с синитом, а с рфс и Газпромом.
Ответить
paracetamol
1666853251
А у нас с Зенитом никто и не конкурирует.
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JTherry
1666854183
на мой взгляд у Реала нет конкурентов на сегодняшний день - Барса не конкурент; у Наполи - Лацио, Милан и Аталанта; с МС - поборются Арсенал, Тоттенхэм, может быть Ньюкасл - хотя в АПЛ шансов нет ни у кого против МС...
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