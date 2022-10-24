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    Гаджиев – о священнике на стадионе «Химок»: «Если в команде много верующих, то это нормально»

    Бывший тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал ситуацию в «Химках», пригласивших священника для снятия «проклятья» с клуба.

    «Если в команде много верующих, то приглашение священника — это нормальная ситуация. Батюшка может помочь, если только команда готова к этой помощи.

    В «Амкаре» тоже была тяжелая ситуация, и мы приглашали батюшку. Нам тогда он помог. В той команде были представители другой веры, но они слушали его.

    Когда в руководстве клуба все шарахаются, получается такой плохой результат, как у «Химок». Не знаю, что будет дальше с клубом. Например, руководство может в очередной раз уволить тренера», — сказал Гаджиев.

    • «Химки» идут в зоне вылета.
    • Команда не может победить с 7 августа – с момента ухода главного тренера Сергея Юрана.
    • В 14-м туре РПЛ «Химки» проиграли «Спартаку» (0:5).

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    Источник: «РБ Спорт»

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