Гаджиев – о священнике на стадионе «Химок»: «Если в команде много верующих, то это нормально»

Бывший тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал ситуацию в «Химках», пригласивших священника для снятия «проклятья» с клуба.

«Если в команде много верующих, то приглашение священника — это нормальная ситуация. Батюшка может помочь, если только команда готова к этой помощи.

В «Амкаре» тоже была тяжелая ситуация, и мы приглашали батюшку. Нам тогда он помог. В той команде были представители другой веры, но они слушали его.

Когда в руководстве клуба все шарахаются, получается такой плохой результат, как у «Химок». Не знаю, что будет дальше с клубом. Например, руководство может в очередной раз уволить тренера», — сказал Гаджиев.